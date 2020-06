Losada voorgesteld als hoofdcoach Beerschot: "Jongste trainer in 1A? Eerst promoveren” Michaël Vergauwen

04 juni 2020

16u38 0 Beerschot Een nieuw contract, als T1 dit keer, tot juni 2023. Dat tekende Hernan Losada (38) gisteren op het Kiel. Vanmiddag werd de nieuwe Beerschot-trainer officieel voorgesteld. Mochten de Ratten in 1A aan de slag gaan, zal hij de jongste trainer op het hoogste niveau zijn. “Leuke statistiek, maar we moeten eerst nog promoveren.”

Geen drank en hapjes op de persvoorstelling van Hernan Losada, wel een opvallend ontspannen Argentijn. “Ik geniet van dit moment, van jullie te zien op deze persconferentie. Want door deze crisis heb ik geleerd om meer van het dagelijkse leven te genieten, en niet te veel naar de toekomst te kijken. Ik ben superblij hier te zijn.”

Belangrijke nuance allereerst: Losada tekent geen verlenging van zijn lopend contract (als assistent- en beloftecoach), maar wel een nieuwe verbintenis, als hoofdcoach.

“Dat ik door nu uit de schaduw te treden een risico neem, klopt, maar dat is wie ik ben. Anders was ik wel journalist geworden (lacht). Ik heb op geen enkel moment getwijfeld. 14 jaar geleden kwam ik hier als jonge Argentijn aan op het Kiel, volgend seizoen start ik mijn tiende seizoen Beerschot”, vertelt hij. “Weinig mensen kunnen zeggen dat ze zo lang voor één club werken. Ik ben mijn carrière als speler in Europa begonnen én geëindigd, en zet hier nu ook mijn eerste stappen als hoofdcoach. Da’s bijzonder, ik ben heel trots op wat ik hier al meegemaakt heb. Hopelijk kunnen we op 2 augustus de kers op de taart zetten. Dat ik de club terug naar eerste zou brengen, zou veel betekenen, want exact dat was in 2015 m’n doel. Dat en mijn trainersdiploma halen. Dat laatste is gelukt, het eerste bijna. Ik heb er alles aan gedaan om het te bereiken als speler, en da’s jammer genoeg niet gelukt, nu krijgt de club een mooie kans om geschiedenis te schrijven met mij als hoofdcoach.”

2 augustus: da’s uiteraard de datum van de promotiefinale tegen OH Leuven. “Toen ik overnam stonden we op vier punten van degradatie, nu staan we op 90 minuten van 1A. Ik nam daar ook een groot risico, maar zo was ik ook al als speler.” Knokt Beerschot zich op 2 augustus voorbije OHL, dan wordt Losada meteen ook de jongste coach in 1A. “Ach, leeftijd is maar een nummer. Of ik nu 38 ben of 60, dat maakt niet uit”, besluit hij. “Ik wil, los van mijn leeftijd, de beste coach voor Beerschot zijn. Veeleisend, maar ook kritisch voor mezelf. Er is veel om nog te verbeteren. Op vlak van communicatie, tactisch, minder impulsief zijn,... Maar ik ben ook best trots op mijn korte parcours van de laatste maanden. Maar je kan altijd beter worden, zelfs als het lijkt dat alles top is. Want je stopt nooit met leren. Da’s mijn filosofie. En ik ben flexibel genoeg om klaar te staan voor alle scenario’s. De jongste in 1A of niet is een leuke statistiek, maar ook niet meer dan dat. En we moeten eerst ook nog promoveren hé.”

Op 15 juni start Beerschot met de trainingen. Als we vragen aan Losada of hij eerst nog vakantie neemt en misschien even naar Argentinië gaat, lacht hij ons net niet uit. “Vakantie, wat is dat? Ik ben dit jaar inderdaad niet kunnen terugkeren naar Argentinië, en ben ondertussen al ‘vollebak’ bezig met volgend seizoen. We hebben zeven weken tijd om klaar te staan voor 2 augustus. Dat is het doel, verder kijk ik niet. Maar dit is niet het moment voor vakantie.”

