Losada: “Enige positieve aan spelen titelmatch, is dat we eventuele promotie op veld kunnen afdwingen”

04 juni 2020

21u05

Hernan Losada werd vandaag officieel voorgesteld als de T1 van Beerschot. Voor een hoerastemming op het Kiel, blijft het echter 2 augustus afwachten wanneer de terugmatch van de titelfinale in 1B afgewerkt wordt. Dan toch. “Eigenlijk is het niet logisch dat we die match nog moeten spelen”, aldus Losada (38). “Maar de Pro League heeft het zo beslist en we kunnen er alleen maar voor zorgen dat we er staan op 2 augustus, tegen welk OH Leuven we ook zullen aantreden. Het enige goeie aan die match, is dat we een eventuele promotie sportief kunnen afdwingen. Want stijgen via juridische procedures of een competitiehervorming, is toch niet hetzelfde.” Op 16 juni hervat de groepstraining bij Beerschot, dat vandaag ook liet weten open te staan de titelmatch vroeger af te werken.

