Losada (Beerschot Wilrijk) heropgevist tegen STVV: “Ik wil op een deftige manier afscheid nemen” Bart Fieremans

19 april 2018

09u28 0 Belgisch Voetbal En zo klonk toch nog eens ‘E viva Losada’ op het Kiel. De Argentijnse publiekslieveling kwam tegen STVV voor het eerst in PO2 in actie, na zijn beslissing bij de gemiste promotie om eind dit seizoen te stoppen. “Ik was zelf verrast dat ik tegen STVV mocht spelen, maar ik hoop vooral op een mooi afscheid in mijn laatste match op 19 mei tegen Eupen.”

Volgens Marc Brys was er “mentaal iets gebroken” bij Hernan Losada na de gemiste promotie, zo had de trainer van Beerschot Wilrijk uitgelegd waarom de Argentijn in de eerste drie matchen van PO2 geen speelkans kreeg of zelfs niet bij de kern zat. “Die uitspraak is wat raar, maar het is misschien in een bepaalde context gezegd”, reageerde Losada na zijn match tegen STVV, waar hij aan de aftrap stond. “Maar als een speler zegt dat hij geen klop kreeg van die gemiste promotie, zou die ook liegen. We stonden toch op twee minuten van Eerste Klasse A.”

Losada vindt het niet onlogisch dat hij in de eerste wedstrijden in PO2 niet in actie kwam. Hij zit met zijn hoofd al in zijn nieuwe rol als beloftentrainer volgend seizoen: “Dan ben ik geen deel meer van de groep. PO2 is de ideale voorbereiding om kans te geven aan jonge spelers die weinig aan bod kwamen. Het resultaat in PO2 is van minder belang. Het is logisch dat ik knop omdraai en al denk in mijn nieuwe functie, met onder meer scouting in Argentinië en het voeren van gesprekken met de beloften die ik ga trainen.”

En wie weet brengt Losada zo zelf uit Argentinië een opvolger aan, met dezelfde skills als hijzelf. Losada lacht: “Ik heb zes à zeven spelers uit Argentinië getipt die een meerwaarde kunnen zijn. Ik geef de namen door aan de technische directie. Het is nu het moment om connecties te maken om een competitieve groep te vormen. Niet alleen ik stop, ook andere spelers zoals Swinkels vertrekken, en mogelijk Romo. De club zal op meerdere sleutelposities inspanningen moeten doen.”

Maar met nog zes wedstrijden in PO2, waaronder de derby tegen Antwerp, heeft Losada dus nog een laatste maand om zich ook op het veld uit te leven: “Ik ben tevreden dat ik tegen STVV 75 minuten heb gespeeld. Na een maand zonder wedstrijd was mijn prestatie goed. Ik blijf beschikbaar voor de club tot eind dit seizoen. Ik hoop zeker op de 19de mei tegen Eupen op een deftige manier afscheid te nemen van het publiek. Dan wil ik iedereen bedanken voor het fantastisch seizoen dat ik nog heb mogen beleven.”