Losada (Beerschot) vs. Brys (OHL), de leerling tegen de leermeester: “Grappig dat Hernan nu zijn systeem gebruikt” Kristof De Cnodder

31 juli 2020

13u56 0 Belgisch Voetbal Als alles doorgaat zoals gepland, wordt het ­zondag een match in de match: ‘leerling’ Hernan Losada (38) en ­‘leermeester’ Marc Brys (58) strijden met ­respectievelijk Beerschot en OH Leuven voor een plaats in 1A. Wij lieten ­enkele bevoorrechte getuigen aan het woord over de relatie tussen de twee coaches. “Brys was niet direct wild van Losada.”

Hernan Losada en Marc Brys – twee gedreven trainers met oog voor detail én een achterdochtig kantje – wilden het in de aanloop naar de finale niet over mekaar hebben. Toch gaan de twee al een heel eind terug. Toen de voetballer Losada in 2006 voor het eerst voet aan de grond zette in Europa, was Brys zijn trainer bij (Germinal) Beerschot. Liefde op het eerste gezicht was het echter niet.

“Er was geen instant klik. Ik voelde dat Brys niet direct wild was van Losada”, herinnert Jean-Pierre Haverhals – in die periode T2 op het Kiel – zich. “Hernan moest zich ook nog wat aanpassen en in de eerste maanden had hij het best moeilijk. Samen met beloftencoach Marc Noë heb ik me toen een beetje over hem ontfermd. Later kwam Hernan toch aan de oppervlakte en greep hij de kansen die Brys hem uiteindelijk gaf.”

Marc staat er om bekend dat hij voor zo’n grote match een groep ongelooflijk scherp kan zetten. En hij is ook niet vies van wat psychologische spelletjes Daniel Cruz

Kantelpunt was een match tegen ­Moeskroen, die Beerschot met 6-2 won en waarin Losada drie keer scoorde. Sinds die dag was Brys helemaal overtuigd van zijn Argentijnse spelmaker en werd hun ­onderlinge relatie hechter. “Hernan was die dag écht goed”, weet ex-ploegmaat en kameraad Daniel Cruz nog. “Dat hij in die eerste maanden geen vaste basisplek had, was niet eens zo abnormaal, gezien de aanpassingsperiode. Ik kan me trouwens niet voor de geest halen dat Hernan toen heeft geklaagd, ook niet toen Marc hem een paar keer op de rechtsback zette. Voor zover ik kan ­inschatten, gingen Marc en Hernan altijd correct met mekaar om.”

In zijn debuutseizoen zou Losada uit­komen op 27 matchen, zes goals en drie assists. Aan het einde van de competitie vertrok Brys, terwijl Losada nog wat langer het mooie weer bleef maken in het Olympisch Stadion. Tien jaar later – toen Beerschot(-Wilrijk) zich in Eerste Amateur bevond – kwamen Brys en Losada mekaar opnieuw tegen. “Toen zocht Brys van in het begin vaak Losada op”, getuigt Mo Messoudi. “Brys is iemand die regelmatig overlegt met zijn anciens en ook input van hen ­verwacht. Samen met jongens als Arjan Swinkels en mezelf vormde Hernan een klankbord voor de coach.”

3-5-2

Tijdens één van die onderonsjes – Beerschot zat intussen al in 1B – werd de overschakeling van een 4-3-3- naar een 3-5-2-veldbezetting besproken. “Hernan en ­Arjan waren terughoudend, maar Brys kon hen over de streep trekken”, aldus Messoudi. “Nadien volgde een uitstekende reeks, die resulteerde in de eerste periodetitel. Het is wel grappig dat Hernan nu zelf steevast zijn ploeg neerzet in een 3-5-2. Met succes trouwens. Organisatorisch staat het erg goed, al mis ik soms wat verticaliteit in Beerschots spel.”

Volgens Messoudi is Losada onmiskenbaar beïnvloed geweest door Brys. “Vergeet ook niet dat Hernan samen met Marcs vaste ­assistent Issame Charaï in de Pro Licence-cursus zit”, merkt Messoudi op. “Ongetwijfeld hebben die twee – voor Brys bij OHL aan de slag ging – al kennis en ideeën uitgewisseld. Dat Beerschots centrale verdediger Pierre Bourdin elke match wel een paar keer uit het niets vooraan opduikt, is volgens mij geen toeval. Het was ook een verrassingseffect dat Brys bij Sint-Truiden toepaste.”

Daniel Cruz vermoedt eveneens dat Losada de mosterd gedeeltelijk bij Brys haalde: “Ik woon tegenwoordig opnieuw in ­Colombia, maar hoor via via dat Beerschot defensief erg stabiel staat en fysiek sterk oogt. Dat waren nu net ook twee stokpaardjes van Marc...”

Psychologische spelletjes

Rest de vraag: wie haalt het zondag, de leerling of de meester? “Ik zou het in een finale niet graag tegen Marc opnemen”, glimlacht Daniel Cruz tot besluit. “Marc staat er om bekend dat hij voor zo’n grote match een groep ongelooflijk scherp kan zetten. Dat deed hij met Beerschot bijvoorbeeld voor de bekerfinale in 2005. En Brys is ook niet vies van wat psychologische spelletjes met de tegenstander. Anderzijds kent Hernan Brys en zit hij al lang genoeg in het voetbal om te beseffen dat hij zijn ploeg daar niet in mag laten meegaan. Ach, beide trainers zullen hun team wel tot in de puntjes hebben voorbereid. Details gaan straks beslissen. Ik ben héél benieuwd hoe dat zal uitdraaien.”

