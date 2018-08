Lommel viert terugkeer in profvoetbal met thuiszege tegen Union XC

03 augustus 2018

22u48

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Lommel SK heeft zijn terugkeer in de Proximus League (1B) vanavond gevierd met thuisoverwinning. De Limburgse promovendus klopte Union met 1-0 in de eerste match van het neiuwe seizoen.

Op het enthousiasme van de promotie naar 1B voetbalde Lommel in eigen huis op een wolk. Union kam er in de eerste helft niet aan te pas. De troepen van Tom Van Imschoot verzilverden hun overmacht op slag van rust. Sam Valcke (40.) kopte een hoekschop tegen de netten.

Na rust kwamen de Brusselaars beter in de wedstrijd. Het Union van het tijdperk Tony Bloom stapelde de missers echter op. De Lommelse doelman Coucke liet zich ook niet meer vloeren. Een debuut in mineur dus voor de Sloveense Union-trainer Luka Elsner. Lommel kan na een jaar afwezigheid opnieuw juichen in de Proximus League.

Nog op de eerste speeldag wordt het morgen uitkijken naar de kraker tussen topfavorieten OH Leuven en KV Mechelen (17u00). Westerlo ontvangt Roeselare (20u30). Tubeke en Beerschot-Wilrijk besluiten zondag (16u00) de eerste speeldag in 1B.