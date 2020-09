Lommel SK pakt in extremis zege tegen Lierse Kempenzonen Redactie

11 september 2020

22u46 0 Belgisch voetbal Lommel SK heeft pas in blessuretijd afstand genomen van Lierse Kempenzonen. Het werd 3-2 op de derde speeldag in 1B.

Wie naar de Gestelsedijk was gekomen voor spektakel en doelpunten werd op de wenken bediend tijdens een leuk eerste bedrijf. Strakke organisatie en een snelle omschakeling zou het voorspelbare wapen zijn voor de bezoekers en dat rendeerde al binnen de kortste keren via Petrov. Bezoeker Janssen trof even later de paal, halfweg stond een logische twee-twee op het bord. Ugalde vond de netten van uit het niets, Allach verzilverde een fel aangevochten strafschop, Neven kopte raak op slag van rusten.

Het vervolg was één en al groen-wit. De thuisploeg schakelde een versnelling hoger en zou drie kwartier lang nadrukkelijk domineren. Leek het verdict lange tijd gevallen, diep in blessuretijd zou Hendrickx vanaf de stip (fout Santermans op Aabbou) nog voor een lokaal feestje zorgen. (DLKB)

Lommel: Svedkauskas, Hendrickx, Lemoine, Neven, Kis, Verschueren, Cejas (81' Aabbou), Kadiri, Zaroury (58' Kabongo), Thordarson, Ugalde (86' Troonbeeckx).

Lierse: Brughmans, Santermans, Van Der Veken, Allach, Straetman, Janssen (75' El Ansri), Bitsindou, Van Genechten, Gilis, Cauwenberg, Petrov.

Doelpunten: 13' Petrov (0-1), 34' Ugalde (1-1), Allach (1-2 strafschop), '45 Neven (2-2), ‘90 Hendrickx (3-2, strafschop).

Gele kaarten: Kis, Allach, Kadiri, Hendrickx, Bitsindou

Rode kaart: Thordarson (87' twee x geel).

Scheidsrechter: Vermeire.