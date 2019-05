Lommel SK komt weldra in Israëlische handen, al valt vooral ook de link met Pini Zahavi op Luc Dujourie/DMM

08 mei 2019

09u34

Bron: Eigen berichtgeving 5 Belgisch voetbal Eén en ander is nog niet helemaal rond, maar het ziet er naar uit dat voetbalclub Lommel SK (eerste klasse B) zal worden overgenomen door een Israëlische investeerder. Advocaat Udi Shochatovitch is bestuurslid van topklasser Maccabi Haifa en zou zo’n drie miljoen euro in de club pompen.

Shochatovitch is als specialist sportrecht verbonden aan een gereputeerd advocatenbureau en is raadgever bij Maccabi Haifa. Ook is hij de man achter de Gambiaanse voetbalacademie Super Stars Academy. Niet dat Lommel SK in financiële moeilijkheden zou verkeren, maar de Israëlische inbreng zou de club een volgende stap laten zetten. Na de symbolische overname voor één euro komt er gespreid over verschillende jaren een inbreng van 2,6 miljoen. Bedoeling is dat enkele Gambiaanse spelers zich in Lommel komen ontwikkelen en klaargestoomd worden voor de Europese markt. Lukt het niet, komt de club voor eenzelfde bedrag van één euro na vijf jaar terug in Lommelse handen.

Na de recente overname van Westerlo door een Turkse investeerder wordt Lommel op deze manier de zoveelste club uit 1B in buitenlandse handen. Nog dit: was het dossier voor een nieuw stadion in een afrondende fase, de recente verkiezingen strooiden roet in het Lommelse eten. De nieuwe CD&V/NVA-meerderheid schoot het dossier prompt af, enkele geïnteresseerde investeerders haakten daarop af. De stad Lommel onderzoekt nu de mogelijkheden voor een (dure) verbouwing van het huidige stadion.

Advocaat van Pini Zahavi

Wat verder opvalt aan de buitenlandse investeerder bij Lommel is de link met Pini Zahavi. Shochatovitch was tot drie jaar geleden de advocaat van de 75-jarige Israëlische makelaar met bedenkelijke reputatie. Uit documenten gelekt aan Football Leaks wordt Zahavi er van verdacht achter de schermen de echte eigenaar te zijn van Moeskroen en de ploeg te gebruiken als witwasmachine. Shochatovitch ruilde in 2016 zijn job aan de balie in voor die van adviseur in de voetbalwereld. Op de website van zijn advocatenkantoor wordt hij omschreven als “een expert in voetbalinvesteringen, zowel in Israël als in de rest van de wereld”. Hij en Zahavi zijn sedert 2016 samen aandeelhouder van de Maltese offshore holding BMVP.