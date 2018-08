Lommel alleen leider nadat OH Leuven en Beerschot-Wilrijk de punten delen GVS

Bron: Belga 0 Belgisch Voetbal Oud-Heverlee Leuven heeft thuis 1-1-gelijkgespeeld tegen Beerschot-Wilrijk in de slotwedstrijd van de derde speeldag in de Proximus League.

George Hirst bracht het team van Nigel Pearson in de 13de minuut op voorsprong. De Engelse aanvaller knikte het leer in de linkerbenedenhoek. In de 68ste minuut hing Jorn Vancamp de bordjes in evenwicht. De vrijstaande spits van de bezoekers krulde de bal met een knappe volley tegen de netten.

In de stand van 1B telt OHL 5 op 9. De Leuvenaars staan op de tweede plaats, op twee punten van leider Lommel SK. Na drie gelijke spelen is het ambitieuze Beerschot Wilrijk vierde.