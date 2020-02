Lokerse fans uiten onvrede en gooien projectielen op het veld, Overmeire: “Machtsvertoon politie is ongehoord” GVS

28 februari 2020

22u53 2

Lokeren verweerde zich kranig tegen Beerschot, maar na de dubbele uitsluiting én dubbele achterstand was het voor de Waaslandse fans even te veel. Een halfuur voor tijd werd Beerschot-doelman Mike Vanhamel bekogeld met projectielen en kreeg zelfs een paraplu naar zich toegeworpen. Scheidsrechter Smet legde de wedstrijd even stil, terwijl aanvoerder Killian Overmeire de gemoederen trachtte de bedaren. Zonder succes, want even later ontspoorde het helemaal. De politie kwam voor de spionkop staan, maar ook toen bleef er vanalles vanuit de tribunes naar beneden komen. Smet had genoeg gezien en riep de spelers naar binnen.

“Waarom is er zo’n machtsvertoon van de politie?”, zei Overmeire tijdens de onderbreking aan de microfoon van Proximus Sports. “Dat is ongehoord. De supporters zitten al zo diep, dit is gewoon lachen met de mensen. Ze dagen de supporters uit. Dat is toch niet nodig? Ze lachen nog een beetje met onze miserie, of wat? Mijn respect voor de supporters dat ze het kot niet afbreken.”

De match eindigde uiteindelijk op 0-2, waardoor Beerschot door de misstap van Westerlo periodekampioen is. En de toekomst van Lokeren? Tijd zal raad brengen.