Zesde match zonder verlies voor Lokeren: freewheelend naar groepszege Michaël Vergauwen

28 april 2018

22u04 0 Lokeren Schrijf maar op: Lokeren speelt op 23 mei de finale van play-off 2. Voor de zesde opeenvolgende keer bleven de jongens van Peter Maes vanavond ongeslagen. Eupen werd erg makkelijk met 0-2 opzij gezet.

De reguliere competitie? Lokeren sloeg ze gewoon over. Pas in play-off 2 begonnen de Waaslanders te voetballen. ’t Verschil is dag en nacht. Van 34 procent van de punten in de competitie, naar liefst 78 procent in PO II. Doelsaldo na 30 speeldagen: -16, terwijl dit +7 is in de laatste zes wedstrijden. Met nog vier speeldagen te gaan, heeft Lokeren vier punten voor op de eerste achtervolger. Exact hetzelfde scenario voltrekt zich in groep A, waar Zulte Waregem naar de groepszege lijkt te freewheelen en enkel KV Kortrijk nog moet afschudden.

Söder & Cevallos

Lokeren had vanavond geen kind aan Eupen. De laatste keer dat Lokeren buitenshuis verloor was nota bene Am Kehrweg (28ste speeldag, 3-2 voor de Panda’s), maar een nieuwe thuiszege zat er voor de Oostkantonners nooit in vanavond. Al na een kwartier stond Lokeren op voorsprong. Leuk doelpunt van Söder, die na een knappe een-twee met Skulason (de IJslander ruikt stilaan het WK en groeit naar z’n beste vorm toe), de bal over Niasse stiftte. Dik vijf minuten later verdubbelde Cevallos de score. De Ecuadoraan trof eerst de paal, maar was als snelste gevolgd op z’n eigen schot en trof in de herneming wél raak.

Finale

Behoudens een complete inzinking van Lokeren én een geweldige eindspurt van STVV (of Antwerp) staat Lokeren op 23 mei dus tegenover Zulte Waregem (of Kortrijk) in de play-off-finale. Lokeren moet die match sowieso buitenshuis afwerken, omdat beide teams hoger eindigden in de competitie. Waarom we behoorlijk zeker zijn dat Lokeren die vier punten voorsprong niet meer afgeeft? Omdat dit niet langer het Lokeren van de reguliere competitie is. Er wordt weer gelachen, er is weer vertrouwen, er wordt geknokt, gescoord én de nul gehouden. Dat laatste lukte al drie keer in PO II, terwijl Lokeren daar in de eerste 30 speeldagen slechts 3 keer in slaagde. Cevallos vindt steeds beter z’n draai, niet in het minst omdat er naast hem zich een beresterke Lukas Marecek staat. De Tsjech raakte tegen Eupen amper een bal fout. En zo maakt Lokeren na een barslecht seizoen nog steeds kans op Europees voetbal. Wie had dát acht maanden lang gedacht?

Meer over Lokeren

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement