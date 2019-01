Waarom Lambrecht voor De Boeck koos: “Hein? Dat is geen spek voor onze bek, die verdient 1,5 miljoen per jaar” Michael Vergauwen

21 januari 2019

10u07 0 Lokeren Terwijl Trond Sollied gisteren via de media zijn ontslag als trainer van Lokeren moest vernemen, stelde de rode lantaarn Glen De Boeck aan als opvolger. Voorzitter Lambrecht: “ Noem mij eens een andere trainer die vrij is... Hein? Ja, Hein. Maar die moet ik niet vragen, die verdient 1,5 miljoen per jaar. Ik kan er niet van slapen, niet van eten. Ik ga ervan kapot.”

Amper één wedstrijd na de winterstage viel gisteren het doek voor Trond Sollied bij Lokeren. Te laat? Of net op tijd? Roger Lambrecht vreest het eerste en hoopt het laatste. “De manier waarop we tegen Eupen verloren, was er te veel aan”, reageerde hij ontdaan. De bandenmagnaat ziet stilaan zijn grootste nachtmerrie met de dag realistischer worden: in zijn laatsteseizoen als voorzitter zijn kind zien degraderen. “Ik zag geen inspanningen meer, geen respect meer voor de trainer. De jongens stonden niet meer achter Trond, en de resultaten waren al niet denderend. Dus moest er rap iets gebeuren”, aldus Lambrecht, die gisteren op de middag samenzat met Glen De Boeck. Na amper een uurtje waren ze eruit.

“Waarom we voor Glen kozen? Noem mij eens een andere trainer die momenteel vrij is... Hein? Ja, Hein. Maar die moet ik niet vragen, die verdient 1,5 miljoen per jaar. Da’s geen spek voor onze bek. Nee, dan is Glen een betere optie voor ons. Of hij Lokeren kan redden? Dat weet ik niet op voorhand hé, ‘manneke’. Maar hij heeft het eerder al gedaan, vertelde hij me. Laat ons hopen dat hij ons erin houdt. Ik kan er niet van slapen, niet van eten, ik ga ervan kapot.”