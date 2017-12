Vormer loodst Club naar simpele zege Wouter Devynck

16u24 0 BELGA Lokeren Het zal Lokeren niet zijn dat dit Club Brugge stopt. In een match die nooit een match was, spijkerden assistkoning Vormer en co. hun statistieken nog wat bij. Niet meer dan een generale repetitie voor de bekerkwartfinale tegen Charleroi woensdag.

Voor Vincent Mannaert had de match altijd moeten worden afgelast. Niet eens omdat het moeite koste om het veld speelvrij te maken. Neen, wel omdat het gezien de winterse omstandigheden te gevaarlijk was voor de supporters om af te zakken naar Brugge. Waardoor er heel wat zitjes onbezet bleven. Doodjammer voor zij die er niet geraakten, want een op revanche belust Club wilde zijn fans nog eens verwennen.

Zo slap ze begonnen in Eupen, zo scherp startten ze tegen Lokeren. Geen wedstrijd in de wedstrijd tussen Ivan Leko en Peter Maes trouwens. Daarvoor komen de twee te goed overeen. Zelfde karakter, zelfde filosofie, zelfde liefde voor de artiest in Hans Vanaken. Bevestigd na welgeteld 1 minuut en 46 seconden. Assist Vormer - dat is allang geen nieuws meer - en Vanaken enig mooi in de hoek getrapt.

Negen minuten later assist Vormer - het begint te vervelen, zijn dertiende al dit seizoen, en Poulain met de 2-0. Nog eens dertien minuten later assist van die andere Nederlandse middenvelder voor Diaby: 3-0. 'Diaby! Diaby! Diaby!' galmde door Jan Breydel. En neen, het was voor één keer niet om de Malinese pocketspits op de korrel te nemen. De naam van Clasie werd nog niet gescandeerd, maar dat komt zeker nog wel. Speler naar het hart van de Brugse supporters. Altijd strijdend, nooit afgevend. En hij kan nog eens uitstekend voetballen ook.

Na zijn recente goede invalbeurten kon Leko het niet meer maken om hem niét aan de aftrap te brengen. Hoe goed Nakamba ook speelt. Als hij de twee samen in de basis wil zetten, zal hij mogelijk wel moeten overschakelen naar een systeem met één diepe spits.



Een idee waar hij al veel langer mee speelt. Spelen zoals ook zijn ploeg met Lokeren deed. Kat en muis. «Houd het maar rustig, de match tegen Waasland-Beveren is voor jullie veel belangrijker», grapte Leko in het dubbelinterview met Maes in deze krant, maar de spelers van Lokeren namen zijn humor voor waarheid. Veel zwakker kan je als team niet voor de dag komen. Hun positie in het klassement waardig. Gelijk met KV Kortrijk op de voorlaatste plaats, zelfs onder de 'Kerels' als je het doelsaldo erbij neemt.

Dat Lokeren in de tweede helft met onder meer de 3-1 van De Ridder wel een vuist(je) konden maken, was een doekje voor het bloeden. Leko zat op dat moment al met de bekermatch van woensdag tegen Charleroi in het hoofd. Dat was te merken aan de dubbele wissel op het uur.



Limbombe en Diaby eruit, Vanlerberghe en... Refaelov erin. Voor het eerst sinds héél lang nog eens Lior Refaelov. Precies anderhalve maand geleden was het dat de Israëliër op het veld van RC Genk nog eens speelminuten kreeg. Afscheidscadeau. Tijdens de winterstop vertrekt hij zo goed als zeker. Geen rol meer bij een elftal dat in de competitie zowat alles kapot speelt. 44 punten op 54, 14 zeges, doelsaldo van 41-17 en thuis onklopbaar. In tegenstelling tot Lokeren, dat tenzij Roger Lambrecht in de winterstop zijn portefeuille opentrekt, gevaarlijk onderaan zal blijven bengelen. Overigens waren de thuisblijvers na de tweede helft wél blij dat ze niet in het stadion zaten.

