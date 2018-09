VIDEO. Met deze fenomenale knal zorgde Israëlische nieuwkomer voor eerste Lokerse triomf Redactie

01 september 2018

Amper 25 dagen is Omri Ben-Harush op Daknam, maar met een geweldig schot zorgde de Israëlische nieuwkomer voor de eerste Lokerse driepunter. Een zege die nog zoeter smaakte omdat uitgerekend buur Waasland-Beveren de tegenstander was. De zorgen zijn bij voorzitter Roger Lambrecht even wat minder.