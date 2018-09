Vandaag op training, eind deze week een contract: Lokeren geeft Mujangi Bia een kans MVS

11 september 2018

06u18 0 Lokeren Nieuw gezicht op training bij Sporting Lokeren vanmorgen. Niemand minder dan Geoffrey Mujangi Bia (29) traint vanaf vandaag mee op Daknam. Later deze week tekent hij z'n contract.

Ex-Charleroi, Wolverhampton, Standard en Watford. Mujangi Bia heeft heel wat adelbrieven, maar toch liggen z'n gloriedagen al een hele tijd achter ons. In 2009 twee keer Rode Duivel, in het seizoen 2014-2015 liefst 14 keer doeltreffend bij de Rouches. Nadien ging het echter bergaf. Aanvankelijk lukte hij nog 13 goals in 35 matchen voor het Zwitserse Sion, maar vorig seizoen kwam hij in Turkije, bij Kayserispor, amper aan de bak. Ook een uitleenbeurt aan Akhisarspor bracht geen soelaas.

Vorig week verbrak Bia z'n contract, vanaf vandaag probeert hij in ons land z'n carrière te herlanceren. Moet lukken bij Lokeren, dat een type Bia (snel, dribbelvaardig, explosief) hard kan gebruiken. Z'n fysieke testen waren alvast veelbelovend. Gisteren had hij een positief gesprek met Peter Maes, vanaf vandaag traint hij mee. Later deze week zet hij zijn handtekening. (MVS)