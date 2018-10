Trond Sollied volgt Peter Maes op bij Lokeren Redactie

29 oktober 2018

13u27 0

Trond Sollied is de nieuwe trainer van Sporting Lokeren. De Noor volgt op Daknam Peter Maes op, die zaterdagavond na het 0-0-gelijkspel tegen KV Oostende werd ontslagen. Sollied woonde de wedstrijd het voorbije weekend al bij en heeft nu een akkoord bereikt met de club. Morgen leidt hij zijn eerste training, donderdag zit hij in de dug-out in het uitduel bij Anderlecht.

BREAKING!



Trond SOLLIED is de nieuwe trainer van @KSCLokeren. Zit donderdag al op de bank tegen @rscanderlecht, leidt morgen z’n eerste training. @hlnsport pic.twitter.com/K4rO9B1lRI (MVS) 📰(@ MichVergauwen) link