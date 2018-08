SOS Lokeren: weer een seizoen kommer en kwel op Daknam? Michael Vergauwen

22 augustus 2018

07u00 0 Lokeren Drie jaar al moddert Sporting Lokeren maar wat aan. Zowel op als naast het veld. En de toekomst oogt geen haar beter. ’t Is vijf voor twaalf. Een situatieschets.

OP HET VELD

De slechtste start in 8 jaar. Het laagste toeschouwersaantal in 6,5 jaar. In de verste verte lijkt Lokeren niet meer op het team dat vier seizoenen geleden de poules van de Europa League speelde. Sindsdien ging het alleen maar bergaf. We halen de hakbijl niet boven, maar trachten de vinger op de wonde te leggen. Voor het te laat is.

De voorbije drie seizoenen (het huidige niet meegeteld) deed Lokeren 33 inkomende transfers. Van alle spelers die het binnenhaalde, voldoen er voor ons slechts vier: Harbaoui, De Ridder, Cevallos en Filipovic. Elf spelers zijn niet constant genoeg of hebben nog veel te bewijzen, liefst achttien stelden ronduit teleur. Gevolg: ook de resultaten blijven uit. 97 op 282 de laatste drie seizoenen, of een schamele 34,4 procent van de punten. Ook het doelsaldo is bloedrood: -39. Niet verwonderlijk dat de toeschouwers wegblijven. Hoe zou je zelf zijn, weer een heel seizoen lang elk weekend moeten kijken naar wat ploegen als Eupen en Moeskroen gedaan hebben. Het ontbreken van goede resultaten komt ook de sfeer in de groep niet ten goede. Meer wel dan niet is de spanning op het trainingsveld te snijden. Spelers en trainer gaan meer dan goed is met elkaar in de clinch. ’t Minste vonkje is goed om de boel te doen ontploffen.

NAAST HET VELD

"Ik word volgende week 79. Het is nodig dat er een opvolger komt. Iemand die Lokeren mee omhoog duwt. Met centen en voetbalkennis." We schrijven 30 juli 2010, Roger Lambrecht voelt dat het tijd is om een stap opzij te zetten. Of dat laat hij toch zo uitschijnen. Ondertussen is de voorzitter er 87 en is de situatie nog steeds dezelfde. Daknam staat al jaren stil. Een machtsvacuüm. Officieel kán hij geen overnemer vinden, officieus wíl hij niet.

Wij weten uit goede bron dat een groep jonge, Vlaamse ondernemers - met geld én een hart voor Lokeren - staan te popelen om in het verhaal te stappen. Zolang Lambrecht echter koppig vasthoudt aan 'zijn’ Lokeren' en zelf geen stap opzij zet, zal er geen vernieuwing, geen broodnodige professionalisering komen, vrezen we. En die onduidelijkheid deint uit over heel de club. De relatie Lambrecht - Reynders is niet meer wat ze ooit geweest is, daar zitten de vele floptransfers uiteraard voor iets tussen. De roep om de club over te laten, klinkt steeds luider. En niet ten koste van élke prijs. Clubliefde boven geldliefde. Erevoorzitter worden, is dat geen idee?

Toeval of niet, maar regelmatig gaat op Daknam het alarm af. Létterlijk. Bij de eerste thuismatch nog dit seizoen, tijdens de persconferentie na afloop. Sirenes, zwaailichten. Alsof iemand achter de schermen toen al bewust op de knop drukte en besefte dat Roger Lambrecht best nú wakker schiet.

Transferbeleid Lokeren faalt al drie jaar op rij

33 transfers deed Lokeren de voorbije drie seizoenen (het huidige niet meegeteld). Slechts vier voldeden echt voor ons: Harbaoui, De Ridder, Cevallos en Filipovic. Elf anderen zijn niet constant genoeg of hebben nog veel te bewijzen (en kunnen dus nog evolueren naar top-flop), liefst 18 stelden ronduit teleur. Deze lijst is niet in objectieve cijfers te vatten, en dus niet zwart-wit, maar wel het oordeel van onze huisjournalist, die Lokeren dagelijks volgt.

TOP

Hamdi Harbaoui

Steve De Ridder

José Cevallos

Jakov Filipovic

RANDGEVAL

Jaja Coelho

Serhiy Bolbat

Marko Miric

Mehdi Terki

Rassoul Joher

Ari Skulason

Guus Hupperts

Lukas Marecek

Robin Söder

Julian Michel

Yusuf Lawal

FLOP

Joao Carlos

Branislav Ninaj

Mohammed Ghadir

Mario Ticinovic

Filip Starzynski

Lewis Enoh

Joey Dujardin

Dieter Creemers

Gary Martin

Tom De Sutter

Nikola Jambor

Mohammed Ofkir

Juan Torres

Stefano Marzo

Samy Kehli

Jean Mendy

Tracy Mpati

Luciano Slagveer