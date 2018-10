Roger Lambrecht (87) wil Lokeren dit seizoen nog verkopen, gesprekken met geïnteresseerden aan de gang MVS

31 oktober 2018

21u13 1 Lokeren Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht (87) wil dit seizoen nog de club verkopen. Dat maakten de Waaslanders in een communiqué bekend.

“Onze voorzitter, Dhr. Lambrecht, zet zich ondertussen al meer dan 25 jaar met hart en ziel in voor deze mooie club. Doorheen de jaren heeft hij er samen met de spelers, de trainers, alle mensen die bij deze club betrokken zijn en uiteraard de supporters een mooi parcours opzitten met twee bekeroverwinningen, uitstekende resultaten in de competitie en een goede Europese campagne als fraaie hoogtepunten.”

“Hij beseft echter ook dat zijn leeftijd hem ertoe noopt om op relatief korte termijn niet alleen afscheid te nemen van het dagdagelijkse bestuur van de club maar ook als aandeelhouder de fakkel over te dragen. Dhr. Lambrecht heeft daartoe een tijd geleden al stappen gezet en een externe adviseur aangesteld die hem en de club professioneel bijstaan in de zoektocht naar (een) nieuwe aandeelhouder(s).”

“Het moge duidelijk zijn dat het de wens is van de voorzitter dat het belang van de club bij deze transitie primeert en dat er wordt gezocht naar een overnemer die, zoals dhr. Lambrecht, de club een warm hart toedraagt maar bovenal over voldoende financiële armslag beschikt om de club opnieuw te laten aanknopen met de sportieve successen uit het verleden. De bedoeling is deze transitie nog tijdens het lopende seizoen te regelen. Dhr. Lambrecht blijft de club hoe dan ook verder ondersteunen doorheen dit volledige proces zodat de continuïteit verzekerd blijft.”

Tot zover het persbericht van Lokeren. Dat het Lambrecht menens is om op korte termijn een stap opzij te doen, mocht deze week al blijken. De 87-jarige bandenmagnaat zat toen samen met mensen die de club willen overnemen. Volgens onze informatie zou het gaan om Vlaamse ondernemers en lopen er al een tijdje contacten over en weer.

Lambrecht, die met zijn bandencentrale een fortuin vergaarde, is sinds 1994 voorzitter van Lokeren. Met 6 punten uit 12 wedstrijden deelt Lokeren momenteel de laatste plaats in de Jupiler Pro League met Zulte Waregem. Voor hun wedstrijd van de dertiende speeldag trekken de Waaslanders donderdag naar RSC Anderlecht

