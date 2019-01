Pieter-Jan Sabbe nieuwe keeperstrainer Sporting Lokeren: “Absoluut geloof in het behoud” Michaël Vergauwen in Spanje

08 januari 2019

16u00 0 Lokeren Aan optimisme geen gebrek. Al noemt hij het zelf liever realisme. Pieter-Jan Sabbe, de nieuwe keeperstrainer van Sporting Lokeren, is er rotsvast van overtuigd dat zijn club ook volgend seizoen nog in 1A voetbalt. In het Spaanse Campoamor leert hij deze week de groep -in het bijzonder de doelmannen- beter kennen. “Dit is een ideale mini-voorbereiding.”

Het duurde even voor Sporting Lokeren een vervanger vond voor Erwin Lemmens, maar even voor nieuwjaar viel er dan toch plots een naam uit de bus. Pieter-Jan Sabbe, West-Vlaming, neemt voortaan de Lokerse doelmannen onder handen. En of de ex-keeperstrainer van Antwerp en Cercle Brugge het ziet zitten. “Ik voelde meteen dat ik in een heel warme club terecht ben gekomen”, vertelt hij ons. “De ontvangst door de staf was indrukwekkend. Iedereen was heel behulpzaam. Echt chapeau, ik had het niet verwacht, ik heb al zakelijkere dingen meegemaakt dan dit (lacht).”

Accenten

“De start was goed denk ik, we hebben elkaar wat leren kennen, zowel de keepers als ik hebben er een goed gevoel bij”, gaat hij verder. “Nu vliegen we erin op stage en kunnen we wat specifieker gaan werken. Dit is echt de ideale mini-voorbereiding. Een week samen werken: fantastisch toch? Ik heb er zin in, absoluut. Hier hebben we de tijd en de ruimte om alles optimaal te ontleden, specifieke accenten te leggen hier en daar en in te vullen waar we naartoe willen.”

11 kegels

En dat is voor alle duidelijkheid een verlengd verblijf in 1A. “Is de situatie rooskleurig? Nee. Maar er zijn nog 9 wedstrijden. Eén meer winnen dan Moeskroen en je blijft erin. Dan is er niks aan de hand, vergeet je al de shit en trek je er lessen uit. De opdracht is simpel. Het ziet er niet goed uit op dit moment, dat klopt, maar je moet er blijven in geloven. Vorig jaar stonden we met Cercle op een bepaald moment 9 punten achter. We bleven erin geloven en het is gelukt. Als je constant zegt dat het niet gaat en het er slecht uitziet, heb je niet de juiste ingesteldheid. Dat ik optimist ben? Ik vind het eerder realistisch. Stel dat we nu ook verliezen tegen Eupen, dan hebben we in het slechtste geval zes punten achter met nog acht matchen te gaan. Dan nog is er niks verloren. In elke match kan je punten pakken. Mits wat geluk kan een degradatiekandidaat zelfs tegen Club Brugge winnen, zagen we. Ik denk niet dat dat domme uitspraken zijn. Als je er niet in gelooft, ben je geen sportman. En ik geloof er echt in. We zijn geen 11 kegels hé? We vliegen erin!”

