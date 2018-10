Peter Maes spreekt voor het eerst na vrijlating, meteen weer met het mes op de keel: “Er is geen uitweg meer, nú moeten we punten pakken” Michaël Vergauwen

26 oktober 2018

06u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Lokeren Een training achter gesloten deuren bij Sporting Lokeren. Dan is er iets aan de hand. Qua understatement kan dat ­tellen. Peter Maes gaf voor het eerst sinds z’n vrijlating in het voetbalschandaal weer training. Wij konden hem ­spreken.

Een gesloten toegangspoort op ­Daknam gisterochtend, ’t is een zeldzaamheid. Enkel voor spelers en staf opent de kordate steward de deuren, journalisten worden ­vriendelijk verzocht aan de kant te blijven. Een zwarte Porsche met ­geblindeerde ruiten komt toe, maar stopt voor de poort. Het raampje gaat naar beneden. “Hij ligt in mijne koffer!” Voor wie er nog aan moest twijfelen: Olivier Deschacht zorgt áltijd voor een vrolijke noot. Met ‘hij’ bedoelde de verdediger uiteraard Peter Maes, die wat later ook arriveert.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN