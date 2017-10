Peter Maes: "Ideale moment om te winnen" - Maric: "Doelpunt is extraatje" Michaël Vergauwen

23u58 0 BELGA Lokeren En zo staat Lokeren plots op een paar tellen van de eerste zes. Na de recente 8 op 12 -vier matchen zonder nederlaag- mogen Peter Maes en co eindelijk naar boven kijken.

"Dit was het ideale moment om te winnen. Voorspelbaar ook", begon Maes. "Het was, beker inbegrepen, namelijk al de vijfde match op rij dat we ongeslagen blijven. We tonen stabiliteit. En eindelijk, toch de eerste helft, voetballen we op een goed niveau. Het is een aanzet waar we naartoe willen, en moeten: niet altijd vanuit de reactie spelen. Toch moeten we streng blijven. Na rust vielen we weer ver terug, jongens vergaten om in positie te blijven. We vochten met onszelf."

Motor van de zege was voor Maes, los van Verhulst en Maric, Samy Kehli. "Ik ben heel content van die jongen. Hij speelde heel gedisciplineerd. De jongens staan te dringen, iedereen wil spelen. Wie wil blijven staan, moet presteren. Dat heeft Kehli getoond."

"Doelpunt is extraatje"

De man van de match was Davino Verhulst, maar eigenlijk had ook Mijat Maric die titel verdiend. De Zwitserse centrale verdediger lanceerde zichzelf en Lokeren door al in de eerste minuut te scoren. "Ik wist niet dat ik dit kon met links", lachte hij.

Hij is elk jaar goed voor een paar doelpunten, maar nu duurde het toch lang. Tegen KV Mechelen vond Mijat Maric dan toch de netten. In de eerste minuut, met z'n mindere linker dan nog, knalde hij een voorzet van Kehli staalhard in doel. Knap.

"Eindelijk werpt het z'n vruchten af dat ik zo vaak na de training nog op doel schiet. In de opwarming knalde ik nochtans exact dezelfde bal richting tribune", lachte hij. Los van z'n doelpunt speelde Maric ook op defensief vlak een geweldige wedstrijd. Vooral na rust moest hij meermaals de meubels redden bij een Lokeren dat enkel in de eerste helft wou voetballen, en net als tegen Charleroi te laag inzakte. Gelukkig werkte Maric, even precies als een Zwitsers uurwerk, elke bal in z'n buurt weg.

"Ik zie dat doelpunt dan ook als een extraatje", gaat hij verder. "Al weken haal ik een hoog niveau, en ook als ploeg draait het beter en beter. Eindelijk kunnen we focussen op de teams boven ons, al moeten we ook toegeven dat er nog veel werk is. In de tweede helft waren we soms te slordig. We hadden de match veel sneller op slot moeten doen."

