Ook Sollied staat met Lokeren allerlaatst: “Als ze hun hoofd er nu eens kunnen bijhouden...” Alain Ronsse

25 november 2018

23u31 0 Lokeren Trond Sollied was tegen Charleroi aan zijn derde wedstrijd toe als coach van Lokeren. Zijn ‘Operatie Redding’ begon hoopgevend met een zege tegen Eupen (2-0). Daar blijft het voorlopig bij, want daarna werd verloren van Zulte Waregem en nu dus ook van Charleroi. Resultaat: Lokeren staat opnieuw waar het stond toen Peter Maes werd afgevoerd: op de laatste plaats.

Lokeren verdiende tegen de Carolo’s beter dan de 2-4, maar wat doe je eraan als je cadeaus uitdeelt? “Het tweede en het derde tegendoelpunt hebben we inderdaad weggegeven”, aldus Sollied. “We waren nochtans goed begonnen. We komen vrij snel 1-0 voor en dat had normaliter de aanzet moeten zijn van een wedstrijd die we in ons voordeel konden afsluiten. Jammer genoeg verliep het helemaal anders. We gaven ons voorsprong veel te snel uit handen. Desondanks bleven we tot aan de rust dominant.”

Een standpunt dat door Felice Mazzu werd bijgetreden: “De eerste helft was voor Lokeren en we mogen Penneteau bedanken dat hij ons in de wedstrijd hield. De tweede helft daarentegen, die was voor ons. Wat mij vooral verheugt, is dat we voor de eerste keer dit seizoen twee keer op rij winnen. Dat is goed voor het vertrouwen, goed voor de sereniteit.”

Vanwaar die mindere tweede helft van Lokeren? “Ik heb er geen verklaring voor”, reageerde Sollied. “De technische onvolmaaktheden stapelden zich op. Van de vlotte combinaties voor de rust, bleef nog nauwelijks iets over. Natuurlijk moeten we terugkomen op de manier waarop we de doelpunten toestonden, maar ik wil ook het positieve onthouden. We zijn iets aan het bouwen en dat zal steen per steen moeten gebeuren. Tot we het niveau en het voetbal halen dat ik nastreef. Niet bij vlagen, maar over de volle negentig minuten. Uiteraard zal het niet gemakkelijk zijn om dat doel te bereiken, maar ik ben ervan overtuigd dat we het aankunnen. We hebben er het potentieel voor.”

Vrijdag komt Gent naar Daknam. Een speciale match voor Trond Sollied, die drie keer coach was van de Buffalo’s? “Speciaal? Niet voor mij, wel voor de spelers. Als ze er hun hoofd bijhouden -want dáár zit het hem vooral- kunnen we die wedstrijd winnen. En als we winnen, zal dat een nieuwe start betekenen die ons uiteindelijk moet toelaten ons behoud te verzekeren.”