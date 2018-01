Lokeren verliest van Elche, maar … "Heel tevreden over stage tot nog toe" Michaël Vergauwen in Campoamor

13u40

Bron: Eigen berichtgeving 3 Michaël Vergauwen Lokeren 3-4 verlies tegen derdeklasser Elche, maar toch was Peter Maes allesbehalve een aangeslagen man toen we hem kort na affluiten spraken. Integendeel, de Lokerse T1 is uitermate positief over het Lokerse oefenkamp tot nog toe.

De match kon niet slechter beginnen voor Lokeren. Al na 10 minuten moesten onze landgenoten achtervolgen nadat Elche vanuit randje buitenspel een tegenprik afrondde. Nochtans was Lokeren al verschillende keren gewaarschuwd in dat wedstrijdbegin. Nadien reageerde Lokeren via Hupperts -mooi in het straatje gestuurd door Michel- maar was het opnieuw Elche dat scoorde. Twee keer zelfs voor rust, De Ridder kon op aangeven van Hupperts nog milderen.

Ook na rust scoorde Elche nog eens, enkel Skulason kon nog tegenprikken met een mooie overhoekse knal. 3-4 nederlaag dus voor Lokeren tegen het nummer vier uit de Spaanse derdeklasse, Elche. Een ploeg die fris voetbalt en meestrijd om promotie.

“Als je al twee dagen drie keer per dag traint, is het normaal dat je scherpte mist”, vertelde Peter Maes ons. “Maar voor mij was dit een heel goede sessie. Deze matchen hoeven niet per se makkelijk te zijn en gewonnen te worden. Het was positief dat we drie keer scoorden en wel wat kansen verzamelden. Ik ben trouwens over het algemeen ook heel tevreden over de stage tot nog toe. Er wordt hard gewerkt.”

Opstelling

Lokeren begon met: Verhulst, Marzo, Joher, Filipovic, Mpati, Overmeire, Michel, Hupperts, De Ridder, Straetman, Mendy.

Aan de rust werd Verhulst vervangen door De Wolf. Na 60 minuten werden Mendy, Marzo, Filipovic, Straetman, Joher, Mpati en Overmeire gewisseld voor Triest, Van Moerzeke, Ticinovic, Torres, Terki, Skulason en Monsecour.

Michaël Vergauwen

Michaël Vergauwen