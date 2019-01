Lokeren ontslaat Sollied, De Boeck volgt hem op Michaël Vergauwen

20 januari 2019

14u22 0 Lokeren Paniek op Daknam. Twee en een halve maand nadat hij Peter Maes opvolgde, mag Trond Sollied alweer opkrassen bij Sporting Lokeren. De Noor bleek een miscast en niet in staat om het tij te keren bij de Waaslanders. Hij wordt vanaf morgen opgevolgd door Glen De Boeck. Die moet in de resterende 8 matchen Lokeren in 1A houden.

Am Kehrweg blijkt het Waterloo van Trond Sollied (59) te zijn. De zware 4-1 nederlaag op Eupen gisteravond was de druppel voor voorzitter Roger Lambrecht, die na intern beraad vanochtend de knoop doorhakte. Sollied kreeg zijn C4. Lokeren stond voorlaatste toen de Noor begin november overnam van Peter Maes, maar sindsdien ging het van kwaad naar erger. Na een 7 op 27 onder Sollied kamperen de Waaslanders nu al weken op een laatste plaats. Enkel Moeskroen lijkt nog binnen handbereik. Vooral het opvallend gebrek aan vechtlust binnen de ploeg is frappant.

De Boeck volgt op

Vanmiddag was er al meteen een onderhoud met Glen De Boeck (47). Na afloop was de conclusie dat hij de man moet worden die Lokeren in eerste klasse houdt. De kans dat naast Sollied ook assistent Arnar Vidarsson moet opkrassen, is reëel. De Boeck zou z’n eigen technische staf willen samenstellen. Voor De Boeck -professioneel crisismanager- is Lokeren z’n eerste opdracht sinds hij half november onverwacht ontslagen werd bij KV Kortrijk. Pittig detail: binnen twee weken, op 2 februari trekt Lokeren naar… Kortrijk. Voor Sollied was Lokeren zijn 10de club in zijn trainerscarrière. Hij zat tussen 2014 en 2018 vier jaar zonder club, en mag dus nu na minder dan drie maanden weer op zoek naar werk.

