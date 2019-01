Lokeren-kinesist Kristof Fumière met Guinee naar Africa Cup: “WK in Qatar is een droom” MVS

07 januari 2019

17u04 0 Lokeren “’t Is een zot jaar geweest.” Qua understatement kan het tellen. Kommer en kwel bij Sporting Lokeren, vreugde bij de nationale ploeg van Guinee: kinesist Kristof Fumière werd in 2018 tussen beide extremen geslingerd. “Ik heb nog geen seconde spijt gehad van het Afrikaans project”, vertelt hij ons vanuit het Spaanse oefenkamp van Lokeren in Campoamor.

“Guinee dat zich kwalificeert voor de Africa Cup: het was al vier edities geleden dat dat nog gelukt was.” ’t verklaart meteen waarom de vreugde in het Afrikaanse land zo immens was, vertelt Fumière ons. “Ze hadden ergens wel gehoopt om erbij te zijn, maar dan groepswinnaar worden en met nog één match te gaan al geplaatst zijn: dat was onverwacht. En ze denken meteen al verder: de president, de voorzitter van de voetbalbond: ze zijn heel ambitieus. Het WK in Qatar is een droom. Realistisch? In aanvallend opzicht wel, maar verdedigend komen we nog te vaak in de problemen.”

Zuid-Afrika

Fumière kwam via ex-Lokeren-trainer Paul Put bij Guinee. Al had dat net zo goed… Kenia kunnen zijn. “Put had net getekend bij Kenia, toen de vorige trainer van Guinee ontslagen werd. Guinee kocht het contract van Put af, ik kreeg telefoon van Paul dat het niet Kenia maar Guinee zou worden. Ik heb er nog geen seconde spijt van gehad. Ik kijk er al naar uit om in maart terug te keren. Al zal mijn vrouw dat niet graag lezen (lacht). Op 16 maart vertrekken we op stage naar Casablanca, op 22 maart spelen we de laatste groepsmatch tegen de Centraal Afrikaanse Republiek. Daarna vertrekken we opnieuw op 1 juni voor twee weken stage, met daarna de Africa Cup. Die vindt plaats in Zuid-Afrika of Egypte.”

Busraampje

Het zotste wat Fumière meemaakte? “De kwalificatie voor de Africa Cup natuurlijk. Zot veel volk op de baan. Van het stadion tot het hotel, 3 kilometer verder, liep iedereen mee. Er kroop zelfs een fan door het raampje van de bus. Iedereen was zo dankbaar, langs alle kanten werden we bedankt. De sfeer is zo top ginds, ook met de voetballers, nochtans spelen de meesten bij absolute topclubs. Niemand loopt naast z’n schoenen. En Paul is natuurlijk zelf ook een ‘vree’ aangename mens.”

Maar eerst is er natuurlijk nog de winterstage in Spanje. “Op zich blijft het werk hetzelfde: zorgen dat de spelers paraat zijn”, besluit hij. “Of je nu eerste of laatste staat: dat maakt niet uit. Al is het natuurlijk aangenamer werken in een positieve sfeer. De neuzen in dezelfde richting krijgen deze week is het belangrijkste. Maar ik heb wel het gevoel dat dit in de spelersgroep het geval is.”