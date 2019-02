Lokeren-coach De Boeck legt uit waarom De Wolf niet in doel stond: “Zot gemaakt door topclub en entourage” Michaël Vergauwen

04 februari 2019

07u56 0 Lokeren Een doelpunt tegen in blessuretijd: het is vaste prik bij Lokeren dit seizoen. Zaterdag was het al de zevende keer dat de Lokeren-doelman na 90 minuten alsnog mocht gaan vissen. Dit keer was het - verrassend - niét Ortwin De Wolf die dat deed, wél Davino Verhulst. Glen De Boeck legt uit waarom: “Ik moest hem beschermen.”

Voor alle duidelijkheid: aan Ortwin De Wolf zal het niet gelegen hebben, mocht Lokeren dit seizoen degraderen. De jonge doelman (21) is een absolute topkeeper in wording. Toch zette Glen De Boeck hem dit weekend opzij. Verrassende keuze, die om verduidelijking vroeg. “Een doelman wisselen, dat is iets dat je bijna nooit doet. Alleen in noodgevallen”, begon De Boeck. “En Ortwin is een heel getalenteerde keeper, écht. Die jongen is 21 jaar, pakt een goed seizoen en speelt toch tegen de degradatie. Tot daar aan toe. Maar dan maken ze deze winter vanuit een topclub (Club Brugge, red.) zijn hoofd zot, gaat zo’n jongen dromen en wil hij naar die topclub. En dan heeft hij een entourage die hem nóg zotter maakt... Daardoor verliest hij zijn focus, komt hij soms zelfs niet meer aan trainen toe. Wel, ik sprak hem daar deze week over aan, en weet je wat hij zei? ‘Coach, je hebt gelijk’. Als een keeper dát zegt, weet je genoeg.”

Noorden kwijt

“Ik denk dat die jongen blíj was dat hij niet moest spelen”, ging hij verder. “Soms moet je zo’n jonge gast tegen zichzelf beschermen. Anders ben je hem voor langere tijd kwijt. En dat heeft niets met Ortwin zelf te maken. Maar op een bepaald moment bezwijkt iemand onder de druk. Kijk naar z’n matchen tegen Eupen en vorige week tegen Zulte Waregem. Als je ziet dat die jongen het noorden kwijt is, met alle factoren errond, moet je hem als coach beschermen. Er staat hem een mooie carrière te wachten, maar onderschat de situatie waarin hij zit niet. Dit was het moment om te wisselen. Deze keuze was te rechtvaardigen, ook al heb je als coach ongelijk als je verliest. Davino (Verhulst, red.) was scherp, gretig en speelde een goede match.”

Ook hij kon echter niet voorkomen dat Lokeren in extremis onderuit ging. Een zoveelste uppercut voor de Waaslanders. “Ik ben een winnaar. En ik ben dus gigantisch ontgoocheld”, besloot De Boeck. “Maar wat moet ik zeggen? Van mijn stoel vallen en het niet meer zien zitten? Daar zijn we niets mee. Ik kan mijn jongens niets verwijten, behalve dat ze in de eerste helft te weinig gevoetbald hebben. Op naar de volgende match.”