Lokeren-aanwinst wil ondanks illustere vader zélf carrière maken: “Ik speel om mijn kwaliteiten, niet om mijn achternaam” Michaël Vergauwen

06 februari 2018

20u16 0 Lokeren ‘Pepe Pancho Junior’ en ‘Panchito’, kleine Pancho, wordt José Cevallos Jr (23) genoemd in Ecuador. Allebei verwijzingen naar ‘Pepe Pancho’, de nickname van José Francisco Cevallos, zijn vader, een levende legende in Ecuador. “Ik ben fier op hem, maar wil zelf carrière maken.” Vanmiddag mochten we voor het eerst officieel kennismaken met het nieuwe nummer 10 van Lokeren.

Bij ons doet z’n naam enkel bij de echte die hard voetbalquizzers en WK-fanaten een belletje rinkelen, maar in Ecuador is José Cevallos (48) -senior dus- een icoon. ‘Las Manos del Ecuador’, de Handen van Ecuador, is nog zo’n bijnaam die hij verwierf. Cevallos was immers 88 wedstrijden lang de nationale doelman van Ecuador -daarmee is hij er nog steeds recordinternational- en vertegenwoordigde zijn land op het WK in 2002. Voor velen wordt hij beschouwd als de beste keeper in de geschiedenis van het Ecuadoraanse voetbal. Met Barcelona SC speelde hij driemaal kampioen, ook met Liga de Quito behaalde hij de titel, op 39-jarige leeftijd. Op clubniveau was het hoogtepunt van zijn carrière echter het winnen van de Copa Libertadores (de Zuid-Amerikaanse tegenhanger van onze Champions League) in 2008. In de finale tegen Fluminense stopte Cevallos drie strafschoppen. El País, dé krant van Uruguay verkoos hem tot beste Zuid-Amerikaanse doelman dat jaar. Na zijn carrière als voetballer was Cevallos ook provinciegouverneur, vier jaar minister van Sport en momenteel is hij voorzitter van Barcelona Sporting Club, een van de grootste clubs van het land.

Druk van de naam

Om maar te zeggen dat de naam ‘Cevallos’ behoorlijk zwaar is om dragen voor José Junior. De nieuwe nummer 10 van Sporting Lokeren gaat er echter heel nuchter en volwassen mee om. “In het begin voelde ik de druk van de naam echt wel”, vertelt hij ons. “Overal was het van: hij is ‘de zoon van’, maar ondertussen heb ik kunnen tonen dat ik speel omdat ik het verdien, om mijn kwaliteiten, niet om mijn achternaam. Ik ben fier op mijn vader, maar ik wil zélf een carrière maken. Hopelijk zorgt deze overgang daarvoor.”

Opstapje

“Ik ben een middenvelder die graag het doel opzoekt, hard voor het team werkt en teammaats wil helpen waar het kan”, stelt Cevallos zich voor. “Ik ben ervan overtuigd dat ik door het goed te doen in Europa ook kan groeien bij de nationale ploeg (Cevallos speelde tot nog toe 3 interlands, red). Voor mij is dit een grote stap in mijn carrière. Een opportuniteit. Toen ik hoorde van de interesse van Lokeren, heb ik geen moment getwijfeld. Europa. België. Lokeren. Dit kan een opstapje zijn naar nog een grotere competitie en club, maar ik wil nu eerst hiér slagen. Ik heb veel opgezocht over het team, over de competitie en de andere ploegen. Ik ben ervan overtuigd dat ik bij de club pas, ben blij hier te zijn en kan niet wachten om te spelen.”

