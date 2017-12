Lambrecht over de Lokerse malaise: "ík ben de verantwoordelijke" Michaël Vergauwen

10u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 BELGA Lokeren 't Is flauw om rond de pot te draaien als je voorlaatste staat. Een kat een kat durven noemen, is exact wat Roger Lambrecht (86) doet. De Lokeren-voorzitter lonkt jaloers opzij naar de Wase buren, vanavond opponent. "Zij hebben altijd naar ons moeten kijken, en nu is 't andersom."

21 maart 2010. Lokeren verliest met 0-4 van Anderlecht, maar toch wordt er gejuicht op Daknam. Westerlo houdt Roeselare op 0-0, waardoor het en niét Lokeren degradeert. Roger Lambrecht huilt van de spanning. 'Dit nooit meer', denkt hij. Peter Maes en een pak spelers komen. Lokeren wint twee bekers, speelt Europa League en drie keer play-off 1. Alle zorgen voorgoed voorbij. Of niet. Maes trekt naar Genk, Lokeren schuift weer terug naar af. "We zijn beginnen te sukkelen vanaf Peter vertrok", geeft Lambrecht toe. "Bob Peeters was te weinig, Georges Leekens passé en Runar Kristinsson te braaf. Voilà, da's mijn samenvatting. Maar ík ben de verantwoordelijke. 't Is míjn job trainers aan te stellen. Ik had maar betere moeten pakken."

"Nooit gedacht dat we weer achterin gingen staan. Ik ben bang", zucht Lambrecht. "Als je voorlaatste staat, moet je van alles schrik hebben. Het schoentje wringt vooraan, we maken geen goals. Prijs-kwaliteit zitten we met Tom De Sutter zeer slecht. Hij brengt te weinig, zeker voor wat we voor hem betaald hebben."

Miscast

Tom De Sutter. Naar hem wordt als eerste gewezen. Deels onterecht is dat, vinden wij. Oké, twee goals is zelfs in een slecht draaiende ploeg veel te weinig voor een spits die er bij Anderlecht en Club drie seizoenen op rij meer dan tien binnenjaste, anderzijds is De Sutter ook gewoon een miscast van de Lokerse sportieve cel. Als je ziet hoeveel kansen Lokeren maar creëert en hoe weinig het maar in de box van de tegenstander komt (het minste van alle eersteklassers), da's niks voor De Sutter. Een spits met een actie en snelheid had het moeten halen. Toch verwijt Lambrecht sportief directeur Willy Reynders niets.

"Je moet het niet op Willy steken. Hij zoekt spelers en stelt ze voor, daarna is het aan hem, de trainer en mij om samen te beslissen. In al die jaren dat Willy hier zit, heeft hij veel meer goede dan minder goede dingen voor ons gedaan. Trouwens, ik vind dat we ook degelijke spelers hebben. Filipovic: zeer goed. Michel komt boven water. Skulason en 'Steveke' (De Ridder, red.) zijn geen slechten. En dan hebben we natuurlijk nog Overmeire en Maric. Die twee zijn niet te vervangen."

Jaloers op buren

"Hopelijk vinden we deze winter nog een '10' en een '9'", besluit Lambrecht. "Een 'goalenmaker', van een hoger niveau dan we nu hebben. Maar die zoekt iedereen. Waasland-Beveren, ja, die hebben er ene (doelt op Thelin, red.) Natuurlijk ben ik jaloers op hen. Die mensen hebben altijd naar ons moeten kijken, en nu is 't andersom. Morioka hebben ze 'voor niks' gekocht. Als je nu z'n waarde ziet... Da's wat anders van prijs-kwaliteit."

