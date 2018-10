Lambrecht lijkt noorden helemaal kwijt: bandenmagnaat (87) laat administratief medewerker (26) ontslag Maes toelichten in kleedkamer Michaël Vergauwen

29 oktober 2018

12u25 0 Lokeren “Ik vind het verkeerd dat de voorzitter geviseerd wordt”, zei Peter Maes ons na de match. Even later kreeg hij van diezelfde voorzitter z’n ontslag. Een complete verrassing was dat niet, de juiste beslissing evenmin.

‘Daknam staat al jaren stil’, schreven we twee jaar geleden. ‘t Is er niet op verbeterd. Integendeel. De club gaat achteruit. De CEO? Opgestapt. De sportief directeur? Buitengegooid, een dag voor het sluiten van de zomermercato. De trainer? Zaterdag ontslagen. Blijft over: Roger Lambrecht (87). Hoogbejaard en het noorden stilaan helemaal kwijt.

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN