Kilian Overmeire 6de clubicoon aller tijden in Belgische eerste klasse MVS

05 maart 2019

Voor altijd de zesde trouwste clubspeler ooit. Voor Killian Overmeire komt er binnen twee matchen een einde aan een opmerkelijke reeks. Sinds 2003 speelde de Lokerse kapitein immers onafgebroken bij de club van zijn hart. Zijn teller staat nu op 436, en eindigt dus normaal binnen twee speeldagen op 438. Dat zal dan tegen Cercle Brugge zijn, ook de tegenstander van Lokeren op 26 oktober 2003, toen Overmeire zijn allereerste competitiematch voor Lokeren speelde.

Sinds de invoering van profvoetbal in ons land, in 1974, zijn er slechts vijf spelers die meer competitiewedstrijden voor één team speelden. Recordhouder all time is -en blijft misschien wel voor altijd?-Franky Van der Elst, die tussen 1984 en 1999 liefst 465 matchen voor Club Brugge speelde. Marc Millecamps komt aan 554 matchen voor Waregem, maar speelde er 108 voor de voetbalhervorming. Opvallend nog: Overmeire is niét de eerste Lokeren-speler in het lijstje. Bob -Bouke- Hoogenboom, illustere doelman op Daknam, telt 13 wedstrijden meer dan Overmeire. Nederlander Hoogenboom is trouwens de enige niet-Belg in de top tien. (MVS)

1. Franky Van der Elst (Club Brugge, 1984-1999) 465

2. Bouke Hoogenboom (Lokeren, 1974-1988) 449

3. Marc Millecamps (Waregem, 1974-1988) 446

4. Olivier Deschacht (Anderlecht, 2001-2018) 451

5. Dany Verlinden (Club Brugge, 1988-2001) 443

6. Killian OVERMEIRE (Lokeren, 2003-2019) 436

7. Bernard Wégria (FC Luik, 1979-1995) 432

8. Gert Verheyen (Club Brugge, 1992-2006) 415

9. Rudy Smidts (Antwerp, 1984-1997) 409

10. Jan Ceulemans (Club Brugge, 1978-1992) 407