Keeperstrainer nationale ploeg weg op Daknam: Erwin Lemmens neemt ontslag bij Lokeren MVS

07 december 2018

Verrassing op Daknam vanmorgen. Erwin Lemmens (42) nam namelijk ontslag bij Sporting Lokeren. De keeperstrainer speelde al langer met dat idee. Lemmens, die ook de doelmannen van de nationale ploeg traint, kon zich al een tijd niet meer verzoenen met de huidige gang van zaken bij de Waaslandse club. Het contrast tussen het professionalisme bij de nationale ploeg en de manier van werken bij Lokeren, was te groot, liet hij ons eerder al verstaan. Zonet, voor de training van 10u30, nam hij afscheid van de spelersgroep.

Lemmens, goede vriend van de eerder ontslagen Peter Maes, voelde zich sinds de komst van Trond Sollied meer en meer buitengesloten. Waar hij bij Maes nauw betrokken werd bij trainingen en zelfs tactische beslissingen, was dat onder de nieuwe T1 niet meer het geval. Ook tussen assistent-coach Arnar Vidarsson en Erwin Lemmens boterde het al een tijd niet meer.

“Ik ga op zoek naar een nieuwe uitdaging”, vertelde Lemmens ons. “Volgende week heb ik een afspraak met de technisch directeur van Valencia, woensdag volg ik hun Champions League-wedstrijd tegen Manchester United. De week erna ga ik enkele trainingen volgen van Real Madrid, en ik ga ook naar Wolfsburg en Strasbourg om Koen Casteels en Matz Sels te scouten. Wat er daarna volgt, zien we nog wel. Verschillende clubs trokken de voorbije weken en maanden al aan mijn mouw.”

Een mogelijke opvolger van Lemmens zou wel eens Jugoslav Lazic kunnen zijn. De ex-doelman van Lokeren viel in het verleden al in als Lemmens weg was met de nationale ploeg.

