Joris Van Der Gucht, toekomstige sterke man van Lokeren? "Ideale kans om vanaf nul te herbeginnen"

29 januari 2019

08u52

Bron: Eigen berichtgeving 0 Lokeren “Ik wil een trekker zijn. Mensen die vooruit willen met de club samenbrengen. De toekomst van Sporting Lokeren in 1B helpen vormen, met een duidelijk project.” Ziedaar in drie zinnen waar Joris Van Der Gucht (34) naartoe wil met de club van zijn -bloedend - hart.

De toekomst van Lokeren krijgt, voor het eerst, een gezicht. Het is dat van Joris Van Der Gucht, geboren en getogen Lokeraar, vaste abonnee op Daknam en sinds vorig seizoen shirtsponsor. Hij doet dat met zijn firma Silverfin, een technologiebedrijf dat software levert om het werk van accountants en financieel adviseurs te automatiseren. Het heeft kantoren in Gent, Londen en Kopenhagen. Het is bovendien een van de snelst groeiende en meest innovatieve bedrijven in België. Silverfin stelt een kleine 100 mensen te werk en heeft meer dan 500 klanten. Van Der Gucht ziet zich gesteund door een handvol andere ondernemers en wil voortrekker zijn van het ‘Nieuwe Sporting Lokeren’.

