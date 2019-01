Jonge ondernemer stapt, met de steun van groep achter hem, naar voren om Lokeren over te nemen: “Het is tijd voor een complete reboot” MVS

29 januari 2019

06u46 0 Lokeren Een jonge, Vlaamse ondernemer, met een hart voor Sporting Lokeren. Exact de persoon die Roger Lambrecht altijd al wou om de club over te nemen. Joris Van Der Gucht (34), gesteund door een groep achter hem, stapt nu naar voren.

Naast jarenlange Lokerenabonnee en shirtsponsor is Van Der Gucht in de eerste plaats mede-oprichter en co-CEO van Silverfin, één van de snelst groeiende en meest innovatieve bedrijven in België. Dus niet zomaar even de slager van om de hoek. Hij wil voortrekker zijn van het 'Nieuwe Sporting Lokeren', en ziet zich gesteund door een handvol andere ondernemers.

“Tijd voor een reboot”

“Ik wil zeker niet de perceptie creëren dat ik alleen de boel wil overnemen”, vertelt hij ons. “Maar ik wil wél de kar mee helpen trekken. En liefst zo snel mogelijk. Het is tijd voor een complete reboot, een nieuw project mét supportersparticipatie en steunend op de goede jeugdwerking.”

Nu de toekomst van Sporting Lokeren duidelijk is - lees: 1B -, vraagt hij diezelfde klaarheid van de Lokerenvoorzitter. “Ik las ergens dat de waarde van de club tussen de 6 en de 12 miljoen ligt. Dit lijkt ons onmogelijk voor een club in 1B... Deze club heeft daadkracht nodig. En meneer Lambrecht moet zich bewust zijn dat dit niet meer gaat met hem als sterke man.”

Lambrecht naar cardioloog

Goed mogelijk dat Lambrecht dat laatste stilaan ook zelf beseft. De 87-jarige voorzitter ging immers gisterochtend naar de hartspecialist. “Ik had een heel slechte nacht achter de rug, kreeg bijna geen adem en was er toch niet gerust in”, vertelt hij ons. “Gelukkig blijkt er met mijn hart niks aan de hand. Of ik pillen moet pakken? Jongen, ik pak er al een hele serie. De dokter zei me dat ik kalm moet blijven en moet rusten. Maar dat gaat niet, hé?” Of Lokeren in extremis nog spelers gaat aantrekken, wordt vandaag beslist. Als we Lambrecht vroegen hoeveel zijn club momenteel waard is, moest hij het antwoord schuldig blijven.