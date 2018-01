Filipovic uit het niets een van de beste verdedigers uit de competitie: "Beste spits tegen wie ik speelde? Ik kan nu toch moeilijk Teo zeggen hé?" Michaël Vergauwen

10u48

Bron: Eigen berichtgeving 0 Michaël Vergauwen Lokeren Op Daknam horen Roger Lambrecht en co de kassa in de verte alweer rinkelen. Het rijtje Taravel-Scholz-Ingason (samen goed voor 6,3 miljoen aan transferinkomsten) wordt vroeg of laat immers sowieso aangevuld met Jakov Filipovic. De 25-jarige Kroaat groeide dit seizoen geruisloos uit tot een van de beste centrale verdedigers van onze competitie.

We moeten toegeven: verder dan 'hallo, en alles goed?' waren we tot gisteren niet gekomen bij Jakov Filipovic. De Kroaat is het Engels amper machtig. Timide kerel, van het type ik-spreek-wel-met-de-voeten. Gelukkig was gisternamiddag in Campoamor -net als op het veld- Mijat Maric bij hem in de buurt. De ervaren Zwitserse Kroaat speelde zonder problemen tolk. "Let op wat je zegt, zeker als je het over mij hebt", lachte die laatste. De toon was meteen gezet.

Wie is de beste spits waartegen je al speelde?

"Ik kan nu toch moeilijk Teo zeggen hé? (lacht luidop) Die scoorde destijds wél een goede goal tussen ons, nadat hij het duel won van mij. Nee, ik was het meeste onder de indruk van Diaby. Dat is de beste. En Wesley: wat een beest."

Besef je dat je bij de beste verdedigers hoort?

"Ik lees geen kranten, spreek geen Nederlands. Ik hoorde dat ik goede beoordelingen krijg, maar hou m'n voetjes op de grond. Al besef ik wel dat alles vlot loopt nu. Dit is zonder twijfel mijn beste seizoen ooit. Dat was niet altijd zo. Het tempo ligt hier een pak hoger dan in Kroatië, het verschil is groter dan ik verwacht had. Ik had niet verwacht dat ik meteen aan de aftrap zou komen. Goed dat ik naast Mijat speel. Hij maakte alles makkelijker. We spreken dezelfde taal, hij heeft veel ervaring en praat veel tegen me. Dat heeft me zeker geholpen (Maric geeft hem een schouderklopje)."

BELGA Jakov Filipovic.

Wat is je grootste werkpunt?

"Ik moet nog beter worden aan de bal. Mijn inspeelpass centraal. Ik kies nu nog vaak voor de veiligste optie, omdat het zo in Kroatië van kleins af aan wordt aangeleerd: de bal veroveren en inspelen bij de flankverdediger."

Waar zie je jezelf nog voetballen? Ga je effectief Taravel, Scholz en Ingason achterna?

"Ik ben enkel bezig met hiér beter woren. Wat erna komt, zien we wel. Maar uiteraard wil ik uiteindelijk zo hoog mogelijk spelen. Dat is de ambitie van elke prof. We zien wel, ik kijk niet te ver vooruit. Mijn droomclub is, al vanaf ik kind was, Liverpool. Sami Hyppia? (lacht) Nee, man. Steven Gerrard: dát was mijn idool."

Je speelde in 2017 drie interlands met Kroatië. Wanneer zien we je ginds opnieuw?

"Geen idee. Sinds Zlatko Dalic bondscoach is, hoorde ik niks meer. Ik hoop dat ze me in de gaten houden, maar als je ziet wie m'n concurrenten zijn en waren... Lovren (Liverpool), Vidic (ex-Manchester United), Corluka (ex-Tottenham, nu Lokomotiv Moskou), Mitrovic (Besiktas): dan weet je het wel hé? In Kroatië hebben ze nog nooit van Lokeren gehoord denk ik. Buiten de topclubs komt daar amper iets van Belgisch voetbal op tv. Hopelijk breng ik daar binnenkort verandering in, wie weet."

BELGA Jakov Filipovic in duek met Nicklas Pedersen.