Degradatiestress? Trond Sollied krijg je niet gek: “Voetbal is als het alfabet leren. We zitten al aan D”

Rudy Nuyens

30 november 2018

07u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Lokeren Vier keer landskampioen, in drie verschillende competities. En vier bekers, in vier verschillende landen. Trond Sollied (59) bouwde een carrière uit om u tegen te zeggen, maar nu bengelt hij helemaal onderaan met ­Lokeren. Al blijft de Noor daar filosofisch rustig ­onder.

Je houdt van quizzen. Welaan dan: wat heeft Trond Sollied gemeen met Tom Cruise?

(aarzelt twee seconden) “Mission Impossible? Er blijven nog 42 punten te verdienen hé. De situatie had er al helemaal anders kunnen uitzien, want zowel in Waregem als thuis tegen Charleroi werd ons een duidelijke penalty ontzegd. Tegen Charleroi stak een verdediger zijn arm hoog in de lucht. Normaal is dat voorbehouden aan doelmannen, scheidsrechters en lijnrechters, maar blijkbaar hebben ze niet goed naar de kleur van het shirt gekeken. Mijn spelers vroegen de scheidsrechter om naar de beelden van de VAR te kijken, maar die vond dat niet nodig. En tegen Waregem maakte De fauw een duidelijke penalty­fout op De Ridder. Dat waren twee fases waar je niet kon over discussiëren. De VAR hád de beelden, het waren ook geen moeilijke situaties. Maar we maakten zelf ook fouten. We moeten punten pakken, te beginnen vanavond tegen Gent.”

Je hebt 17% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Lokeren

sport

sportdiscipline

voetbal