De malaise houdt niet op: Lokeren ontslaat Mujangi-Bia



05 februari 2019

Bron: Eigen berichtgeving 3 Lokeren Het houdt niet op. Los van de sportieve malaise, viel er vandaag opnieuw een bom bij Sporting Lokeren. Geoffrey Mujangi-Bia (29) mag voortaan thuisblijven. De middenvelder kreeg vandaag zijn ontslag om dringende reden.

Vanmorgen ontving Mujangi-Bia immers een aangetekend schrijven van Lokeren dat hij zich niet meer op de club hoeft de melden. Herhaaldelijk onprofessioneel gedrag is de aanleiding tot het ontslag om dringende reden.

Gisteravond met de beloften op ‘zijn’ Standard: daar speelde Mujangi-Bia voor het laatst in het Lokeren-shirt. Vanaf vandaag moet hij zich niet meer melden op Daknam. Gisteren kreeg hij een telefoontje met die melding, vandaag volgt een aangetekend schrijven, ondertekend door voorzitter Roger Lambrecht.

Sinds Glen De Boeck twee weken geleden trainer werd op Lokeren, kwam Bia al meer dan een handvol keer te laat. Tegen Kortrijk warmde hij -het regende- pas heel even en tegen zijn zin op. Dat, en nog enkele andere incidenten, zorgt ervoor dat hij nu door Lokeren ontslagen werd. Bia speelde dit seizoen 138 minuten voor Lokeren. Hij startte één keer en viel drie keer in. Exact 150 matchen in de Jupiler Pro League heeft Mujangi-Bia. Het zal voorlopig bij die 150 blijven.