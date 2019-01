De Boeck gelooft in Lokerse redding: “Deze kern heeft het potentieel om de zaak om te draaien” Mich Vergauwen

21 januari 2019

13u42 0 Lokeren Trond Sollied out, Glen De Boeck in. De 47-jarige ex-verdediger moet degradatie zien af te wenden in Lokeren. “Deze kern heeft het potentieel om de zaak om te draaien”, vertelde hij bij zijn voorstelling op Daknam.

Glen De Boeck is nu ook officieel de opvolger van Trond Sollied bij Lokeren. De Boeck werd vanmiddag om iets over twaalf voorgesteld op Daknam. Geflankeerd door voorzitter Roger Lambrecht en sportief verantwoordelijke Thomas Bernaert sprak hij de pers toe. Om 14u leidt hij voor het eerst de training. De klus voor De Boeck oogt niet min op acht speeldagen van het einde. Lokeren is afgetekend laatste, Zulte Waregem en Moeskroen tellen al zes punten meer. Zaterdag al staat de levensbelangrijke match tegen Essevee op het programma.

“Maar deze kern heeft het potentieel om de zaak om te draaien”, stelde de nieuwe coach voor de aanwezige pers. “Daar ben ik van overtuigd. Ik heb niet getwijfeld toen men mij vroeg. Het is een moeilijke opdracht, maar daarom niet onmogelijk. Al zal zaterdag heel belangrijk worden.”

Ook Lambrecht kwam aan het woord: “De resultaten onder Trond waren niet degene die we hoopten. Dan moet je op een bepaald moment een beslissing nemen. Ik hoop dat Glen ons in eerste houdt. Zaterdag winnen en alles is nog mogelijk. Dan is de kloof drie punten, da’s nog overbrugbaar.” Glen De Boeck werd eerder al aangetrokken als crisismanager bij achtereenvolgens Waasland-Beveren (2012), Moeskroen (2016) en Kortrijk (2017). Telkens slaagde de 47-jarige ex-voetballer erin die clubs in ‘s lands hoogste afdeling te houden.