De Boeck gelooft in Lokerse redding: “Deze kern heeft het potentieel om de zaak om te draaien” Mich Vergauwen

21 januari 2019

13u42

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 2 Lokeren Trond Sollied out, Glen De Boeck in. De 47-jarige ex-verdediger moet degradatie zien af te wenden in Lokeren. “Deze kern heeft het potentieel om de zaak om te draaien”, vertelde hij bij zijn voorstelling op Daknam.

Glen De Boeck is nu ook officieel de opvolger van Trond Sollied bij Lokeren. De Boeck werd vanmiddag om iets over twaalf voorgesteld op Daknam. Geflankeerd door voorzitter Roger Lambrecht en sportief verantwoordelijke Thomas Bernaert sprak hij de pers toe. Om 14u leidt hij voor het eerst de training. De klus voor De Boeck oogt niet min op acht speeldagen van het einde. Lokeren is afgetekend laatste, Zulte Waregem en Moeskroen tellen al zes punten meer. Zaterdag al staat de levensbelangrijke match tegen Essevee op het programma.

“Maar deze kern heeft het potentieel om de zaak om te draaien”, stelde de nieuwe coach voor de aanwezige pers. “Daar ben ik van overtuigd. Ik heb niet getwijfeld toen men mij vroeg. Het is een moeilijke opdracht, maar daarom niet onmogelijk. Al zal zaterdag heel belangrijk worden.”

Laatste troef

Ook Lambrecht kwam aan het woord: “Ik wil vooreerst geen steen werpen naar Trond Sollied”, verklaarde de voorzitter. “Hij leverde ons echter niet het verhoopte aantal punten op. Dat hadden er op zijn minst drie tot vijf meer moeten zijn. Vandaar dat we nu Glen De Boeck voorstellen als nieuwe trainer. Wij moesten een beslissing nemen en dat diende snel te gebeuren. Wij mogen Lokeren niet zomaar laten afdalen. Nu het nog kan spelen we onze laatste troef uit: Glen De Boeck. Ik zie niet in dat we nog voor een vierde keer van trainer gaan wisselen dit seizoen.”

De naam van Glen De Boeck circuleerde al een tijdje in de gangen van het Daknamstadion. “We waren er ook snel uit met elkaar. Glen heeft ervaring met clubs die het niet zo goed doen. Hij heeft hen telkens kunnen redden. Wel dat moet hij met Lokeren ook doen. Dat is zijn taak. Of Glen De Boeck hengelt naar versterking? Het moet allemaal betaalbaar blijven. Maar ik weet ook wel dat zakken naar 1B veel kostelijker is dan misschien een nieuwe speler.”

Slapeloze nachten

Concurrent Moeskroen won gisteren dan ook nog eens van Oostende, waar Tom De Sutter scoorde. De aanvaller moest afgelopen zomer vertrekken bij Lokeren. “Als het tegen zit, dan zit het tegen. Dat De Sutter scoorde? Ik heb zeker geen spijt dat hij weg is bij Lokeren. Ik heb wel spijt dat ik hem zoveel moest betalen voor hetgeen hij hier maar liet zien. Het is jammer dat het Sporting zo vergaat. Ik kan niet meer slapen en lig meermaals wakker. Ik hoop dat we ons redden. Dat is de taak van Glen De Boeck.”

Glen De Boeck werd eerder al aangetrokken als crisismanager bij achtereenvolgens Waasland-Beveren (2012), Moeskroen (2016) en Kortrijk (2017). Telkens slaagde de 47-jarige ex-voetballer erin die clubs in ‘s lands hoogste afdeling te houden.