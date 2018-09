Ari Skulason steekt hand in eigen boezem: "Stom, stom, stom" Michael Vergauwen

14 september 2018

23u55

Bron: Eigen berichtgeving 0 Lokeren Ari, Ari, Ari toch. Meer dan 300 matchen op het hoogste niveau. Dertien jaar profvoetballer. En dan op zo'n moment zo'n fout maken. "Ik weet het. Een jeugdzonde", zuchtte de IJslander.

Vijf minuten in blessuretijd dook Openda in de zestien. Skulason tikte de Club-spits nodeloos aan. Strafschop en Lokeren puntenloos naar huis. De IJslandse linksback kon wel door de grond zakken. En dan te bedenken dat hij eigenlijk niet eens op het veld had moeten staan. Ben-Harush voelde echter iets aan een spier en vroeg tien minuten voor tijd om z'n vervanging. 't Zit in details.

"Stom, stom, stom. Een jeugdzonde. Ik had die fout natuurlijk nooit mogen maken", zuchtte hij. "Openda was slim. Hij voelde iets en ging neer. In het heetst van de strijd heb je een milliseconde om na te denken en beslis je wat je gaat doen. Ik had niéts moeten doen natuurlijk. Ik voel me schuldig voor de jongens. Ze gaven 95 minuten het beste van zichzelf. We verdienden een punt, maar vergeten onszelf te belonen. Niet voor het eerst."

Skulason heeft er al vrolijker bijgelopen. Vorige week met IJsland 6-0 onderuit tegen Zwitserland en 0-3 tegen België en dan dit. "Verschrikkelijk. Maar dat is het leven, dat is voetbal. We moeten focussen op het positieve, hoe moeilijk dat soms ook is."

Meer over Ari

sport

sportdiscipline

voetbal

Skulason