Lokeren vraagt de hand van VW Hamme, maar eeuwige rivaal Waasland-Beveren dreigt roet in het eten te gooien

21 april 2020

03u00 1 Sporting Lokeren De machtsverhoudingen in het Wase voetballandschap staan op scherp. Het jeugdbestuur van het failliete Sporting Lokeren werkt aan een doorstartscenario met VW Hamme. Maar via de lokale politiek doet Waasland-Beveren een poging om roet in het eten te gooien. Dansen op het graf van de eeuwige rivaal?

Het verdict was onverbiddelijk gisterochtend. Sporting Lokeren is failliet en verdwijnt uit het professionele voetbal. Drama op Daknam.

Maar wat gebeurt er nu? Herstarten in vierde provinciale? Niet als het afhangt van enkele lokale investeerders. Zij hebben de voorbije weken hard gewerkt achter de schermen aan een alternatief scenario om een doorstart in de amateurreeksen mogelijk te maken.

Zij willen daarvoor samengaan met een club uit de buurt. Gesprekken met KVV Zelzate sprongen af, maar dit weekend lekte uit dat het jeugdbestuur en de ­lokale investeerders hun pijlen richten op Vigor Wuitens Hamme. De eerste contacten daarover dateren al van een paar weken terug.

Jeugd

Het Daknamstadion en de site van ­Hamme liggen slechts vijftien kilometer van elkaar verwijderd en ook de amateurclub gaat het de laatste jaren niet voor de wind. Niet financieel en al zeker niet sportief: de club degradeerde dit seizoen van tweede naar derde amateur.

Bij Lokeren wordt verwezen naar de lokale verbondenheid tussen beide clubs — ze liggen allebei in de Durmestreek.

De nieuwe club zou op Daknam spelen en KSV Vigor Wuitens Lokeren heten. Na gesprekken dit weekend tussen de groep rond Willy Carpentier — oud-ondervoorzitter van Sporting Lokeren — en het bestuur van VW Hamme zouden beide partijen een intentieverklaring hebben opgesteld. Toch is een akkoord tussen beide clubs nog bijlange niet rond.

Uit verschillende betrouwbare bronnen vernemen we namelijk dat Waasland-Beveren recent toenaderingspogingen heeft gedaan om samen te werken met VW Hamme. De club wil een Wase jeugdwerking op poten zetten zodat de eerste ploeg van Hamme in haar eigen stadion kan blijven spelen. Op die manier kan Waasland-Beveren eeuwige ­rivaal uit Lokeren een hak zetten en haar hinterland vergroten in het Waasland.

De toenadering tussen beide clubs speelt zich af op politiek niveau. Dat wordt ons bevestigd door verschillende bronnen. Herman Vijt, de burgemeester van Hamme, en zijn Beverse collega Marc Van de Vijver behoren beiden tot de CD&V. Van de Vijver ontkent het verhaal met klem. Zijn partijgenoot Herman Vijt bevestigt noch ontkent — hij onthield zich van commentaar.

Dirk Huyck, de voorzitter van Waasland-Beveren, reageerde gisteravond als volgt. «Er is nog geen reëel contact geweest met Hamme. Of we er al over nagedacht hebben? We denken altijd na over hoe we de club verder kunnen uitbouwen. Maar er zijn zeker nog geen concrete ­afspraken gemaakt of gesprekken ­geweest.»

Vierde provinciale

Afwachten wat de toekomst brengt. De bal ligt in het kamp van Vigor Wuitens Hamme. Daar willen ze voorlopig niet vooruit lopen op de zaken. «Er is inderdaad sprake van een eventuele samenwerking met Lokeren», zegt Ronny Van Acker, manager van VW Hamme. «Die zal morgenavond (vanavond, red.) ­besproken worden op onze Raad van ­Bestuur. Pas daarna zullen wij communiceren.»

Voor Sporting Lokeren staat er in elk ­geval veel op het spel. De tijd tikt genadeloos weg.

Mocht ook het huwelijk met Hamme ­afspringen, dreigt de club nog dieper weg te zakken. Vóór 1 juni moet de voetbalbond het licht op groen zetten voor een naams- en/of locatiewijziging, ­anders rest enkel een nieuwe start in vierde provinciale.

