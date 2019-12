Lokeren rijp voor amateurklasse: 0-4 (!) in eigen huis onderuit tegen Westerlo Renzo Van Moortel

22 december 2019

17u58 0 Belgisch voetbal “Lierse, Lierse, Lokeren komt eraan.” De Westelse aanhang zong wat iedereen op Daknam had gezien: dit Lokeren is rijp voor amateurklasse. Zo makkelijke tegengoals, zo snel uit verband gespeeld - Westerlo hoefde niet eens diep te gaan: 0-4.

Na een handvol minuten waaide een hoekschop van Amano naar de tweede paal, waar Van De Damme net te laat kwam om binnen te duwen. Aan de overzijde klommen de Kemphanen bij hun eerste doelkans wél op voorsprong. Abrahams knalde tegen de paal, Vetokele duwde de rebound voorbij Verhulst (0-1). Tussendoor gingen de sluizen op boven Daknam. Geen probleem voor de bezoeker, zij werkte af aan honderd procent. Snedig tegenaanval, waarna Buyl eerst Diaby uitkapte om dan van dichtbij hoog in doel te vlammen (0-2).

Onvoorstelbaar hoe simpel Lokeren uit verband werd gespeeld. “We wish you a merry Christmas and a happy new year”, zong de Westelse aanhang. Humor hebben ze daar wel in de Kempen. Aan de overkant zeilde een gekruist schot van Amano voorbij de verste paal. Vlak voor rust voorkwam Diaby een derde tegentreffer met een ultieme tackle.

Ook Vreven had zich blijkbaar de tering geërgerd. Hjaric en Benchaib bleven na de pauze in de kleedkamer, Habibou en Diakhaté mochten het tij helpen keren. Tevergeefs: Verhulst duwde een makkelijke vrije trap van Brüls pal voor de voeten van Abrahams (0-3). Iets meer dan 3.000 supporters zakten af naar Daknam, benieuwd hoeveel dat er na zo’n afgang in januari nog zullen zijn.

Rond het uur draaide Amano een vrije trap net naast de bovenhoek. Diakhaté lukte nog een flauwe kopbal en Verhulst tikte een schot van Brüls uit de bovenhoek. Een kwartier voor tijd prikte Vetokele z’n tweede van de avond. Ach, who cares? “Dit is een oefenmatch”, sloeg de Westelse aanhang de nagel op de kop. Lokeren hinkt nu vijf punten achter op Roeselare. Zonder opheffing van het Lokerse transferverbod staat Vreven voor een onmogelijke opdracht. De Lokerse coach zuchtte: “Ik dacht dat we niet dieper konden zinken, maar we moeten ons stilaan richten op play-downs. Ik zal mijn ziel en zaligheid geven om deze club in 1B te houden, maar ik heb daar wel hulp bij nodig. Het wordt tijd dat we bekijken wie daartoe bereid is”, klonk Vreven teleurgesteld. klonk Vreven teleurgesteld. De coach schoot met scherp. “Ik kan heel kort zijn: dit was nul over de hele lijn. Dat je zo afwachtend en bang acteert in een thuiswedstrijd, dat is onacceptabel. Je kàn verliezen, maar dan wel met bloed aan je schoenen.”

“Sporting Lokeren is dood”, appte een bevriende Lokeren-supporter. Toch minstens in een diepe coma.

Meer over Vreven

sport

sportdiscipline

voetbal

Lokeren

Amano

Verhulst

Abrahams