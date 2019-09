Lokeren pakte eerste driepunter tegen Roeselare dat duidelijk nog van slag was MVS

20 september 2019

22u43

Bron: Eigen berichtgeving 1 Belgisch voetbal De kop is eraf. Zeven speeldagen ver pakte Sporting Lokeren haar eerste overwinning van het seizoen. ‘t Werd geen forfaitzege tegen Roeselare, maar wees maar zeker dat de 2-0 deugd zal doen op Daknam.

Op zeven minuten verdubbelde Sporting Lokeren haar doelpuntentotaal van het seizoen. Even voorbij het halfuur trapte Van Damme van dichtbij een hoekschop voorbij Biebauw, wat later werkte Tirpan een voorzet van De Jonghe koel af. Eerder was ook Hajric al dichtbij een doelpunt, maar z’n kopbal was slecht gericht. En Roeselare? Mja... Een schotje van Godwin en een vrije trap van Camargo en dan hebben we het wel gehad. Echt verwonderlijk is het allemaal niet. Vorige week waren de West-Vlamingen nog failliet, dus van een normale voorbereiding was er geen sprake. De jeugdspelertjes gingen zowaar... boksen, omdat ze niet mochten voetballen. Pas 25 uur voor de aftrap werd het faillissement ingetrokken en kon de knop weer op voetbal gezet worden. Only in Belgium.

De wedstrijd had voor het overige weinig om het lijf. Lokeren was baas, maar de Waaslanders -in het bezit van de rode lantaarn- lopen nu ook weer niet over van vertrouwen, en dus deden ze veel te weinig met dat overwicht. Er werd weinig bewogen zonder bal, mét het kleinood aan de voet werd er te traag rondgespeeld. De voorsprong kwam er niet toevallig via een stilstaande fase. De bezoekers probeerden wel na rust, maar deden dat met te weinig overleg en raakten niet door de Lokerse afweergordel. Het waren integendeel Amano en Tirpan die aan de overkant nog dicht bij een doelpunt waren.

Door deze nederlaag staat Roeselare nu alleen laatste. Lokeren mag dan weer eindelijk -een klein beetje- naar boven kijken.

Lokeren: Verhulst; Tirpan, Filipovic, Ben-Harush, De Jonghe; Van Damme, De Witte; Koike, Diakhate (49' Beridze), Amano (84' Said); Hajric (68' Navarro).

Roeselare: Biebauw; Camargo, Vervoort, Voet, Sy; Rommens, Zolotic (46' Bassani), Carvalho; Rodrigo Fumaca, Casagolda (46' Andzouana), Godwin (76' Naessens).

Doelpunten: 31' Van Damme (1-0, De Jonghe), 38' Tirpan (2-0, De Jonghe)

Geel: Sy, Camargo, Filipovic

Scheidsrechter: Denil

Toeschouwers: 3.006