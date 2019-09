Lokeren pakt verdiend punt, maar is in alle staten nadat winnende treffer van vierende Van Damme wordt afgekeurd MVS

13 september 2019

22u52

De rode lantaarn tegen de leider. Dat waren vooraf op papier de verhoudingen tussen Sporting Lokeren en Westerlo. Eens op het veld was er echter weinig sprake van David tegen Goliath. De 1-1-eindstand was een juiste weergave van de wedstrijd. Westerlo (even?) alleen op kop, onderin beent Lokeren Roeselare bij.

Jelle Van Damme en Seth De Witte voor de verdediging: veel steviger kon de Lokerse buffer op het middenveld moeilijk zijn. De ingreep van De Boeck leek te renderen. Centrale verdedigers Ben-Harush en Filipovic konden ademen, terwijl een rijtje hoger het middenveld extra duelkracht kreeg. Bij Westerlo the usual suspects. Voor de zesde opeenvolgende week koos Bob Peeters voor dezelfde elf namen aan de aftrap. Never change a winning team.

En ook al was de openingsfase voor de thuisploeg, het cliché leek nog uit te gaan komen ook. Even voor het halfuur pareerde Verhulst eerst nog een schot, maar in de rebound was Abrahams het snelst op de bal. Hij knalde de bal onhoudbaar in de verste bovenhoek. Stevige tik voor de Waaslanders, die dik vijf minuten later wel weer recht krabbelden. Voorzet Amano, Biset -in duel met De Witte- devieerde de bal ongelukkig met het hoofd in eigen doel.

Even held

Waar Lukas Van Eenoo met een enig mooie plaatsbal nog de dwarsligger vond, leek tien minuten voor tijd Jelle Van Damme aan de overkant Lokeren haar eerste overwinning van het seizoen te bezorgen. Met een knappe retro versloeg hij Ozen. De held van de avond, helaas maar voor heel even. Ref Vermeiren keurde enkele tellen later - Van Damme was ondertussen al vierend aan de middenlijn beland- het doelpunt af na een voorafgaande fout op de keeper. Lokeren in alle staten. Een counter van Westerlo werd nog knap afgeblokt door Verhulst, een slotoffensiefje van Lokeren bracht ook niets meer op.

Lokeren: Verhulst; Tirpan, Filipovic, Ben-Harush, De Jonghe; De Witte, Van Damme; Koike, Beridze (66' Diakhate), Amano (61' Said); Hajric (77' Nzinga).

Westerlo: Ozen; Dewaele, Biset, Soumah, Van Den Bogaert; Antunes, Van Eenoo; Abrahams (79' Remmer), De Schryver, Brüls (87' Koné); Petrov (69' Gboho).

Doelpunten: 28' Abrahams (0-1), 34' De Witte (1-1)

Geel: Van Damme, Tirpan

Toeschouwers: 3.220