Lokeren krijgt dankzij coronavirus maand extra om faillissement af te wenden

20 maart 2020

11u58

Sporting Lokeren krijgt van de ondernemingsrechtbank van Dendermonde een maand extra de tijd om het faillissement af te wenden, zo werd vernomen bij voorlopig bewindvoerder Kris Goeman.

Aanvankelijk zou de ondernemingsrechtbank komende maandag een vonnis vellen in verband met de slechte financiële situatie bij Sporting Lokeren, dat zo'n vijf miljoen euro moet vinden om openstaande schulden te vereffenen en het huidige seizoen af te maken. Mede door het coronavirus, maar ook omdat "er iets beweegt" bij de club met stamnummer 282, is er nu uitstel.

De nieuwe datum ligt vast op maandag 20 april. Er is nog steeds voorzitter Louis de Vries die hengelt naar investeerders, maar er is ook nog een groep rond Willy Carpentier die blijkbaar interesse toont in Sporting Lokeren en de supporters hebben zich verenigd in het 'Collectief wit-zwart-geel'. "De zaak van de NV Sporting Lokeren zal uitgesteld worden naar maandag 20 april. Daar zijn twee redenen voor: de aanhoudende maatregelen in verband met het coronavirus, waardoor het niet mogelijk is nog fysieke zittingen te houden. Daarnaast zijn er gesprekken bezig tussen verschillende groepen en er wordt dus nog steeds gezocht naar een oplossing om de bestaande structuur van de NV Sporting Lokeren te behouden", meldt voorlopig bewindvoerder Kris Goeman.

Uitstel is geen afstel en op 20 april wordt het dus erop of eronder voor Sporting Lokeren. "We kunnen de zaak niet alsmaar blijven uitstellen, dit kan niet eindeloos blijven aanslepen. Maar er is positieve beweging in het dossier. Louis de Vries is nog steeds op zoek naar geldschieters. Maar ook een groep rond Willy Carpentier zoekt een oplossing, naast een collectief van supporters. Het is duidelijk dat nu wel iedereen weet dat er iets moet gebeuren om de NV Sporting Lokeren te redden. Het is natuurlijk moeilijk om met de huidige coronamaatregelen gesprekken te voeren en bovendien zijn er nu geen inkomsten meer bij de club omdat er geen voetbal is."

De schuldenberg bedraagt zo'n vijf miljoen euro. "We weten natuurlijk ook niet wie in staat zal zijn om de club te redden. Wij hebben diverse vragen gekregen uit verschillende hoeken. Het pas opgerichte 'collectief wit-zwart-geel' zal waarschijnlijk alleen geen soelaas kunnen brengen. Ik vrees ook dat de groep rond Carpentier dat niet kan, maar met overleg komt men misschien wel tot een positieve oplossing en ook Louis de Vries hoopt nog kentering te kunnen brengen."