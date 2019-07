Lokeren had uitspraak verwacht: “1A was bonus, hadden ons al ingesteld op 1B” MVS

10 juli 2019

15u49

Bron: Eigen berichtgeving 0

De uitspraak van het BAS dat KV Mechelen volgend seizoen mag aantreden in de hoogste voetbalklasse, heeft ook gevolgen voor Sporting Lokeren. De Waaslanders eindigden vorig seizoen als laatste, maar hoopten degradatie via het schandaal rond matchfixing af te wenden. Dat lukte niet: Lokeren treedt volgend seizoen aan in 1B.

“Wij zijn verbaasd, maar het is niet zo dat we deze uitspraak niet hadden verwacht”, klinkt het in een korte mededeling van Sporting Lokeren aan onze redactie. “1A had een mooie bonus geweest, want we hadden ons eigenlijk al ingesteld op 1B. We bekijken het positief, want we willen op Daknam een mooi verhaal schrijven in 1B.”