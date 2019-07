Lokeren denkt aan schadeclaim én legt klacht neer bij UEFA : “Dit is een kaakslag voor het voetbal” MVS/GVS

10 juli 2019

18u02

Bron: Eigen berichtgeving en Belga 2

De uitspraak van het BAS dat KV Mechelen volgend seizoen mag aantreden in de hoogste voetbalklasse, heeft ook gevolgen voor Sporting Lokeren. De Waaslanders eindigden vorig seizoen als laatste, maar hoopten degradatie via het schandaal rond matchfixing af te wenden. Dat lukte niet: Lokeren treedt volgend seizoen aan in 1B.

“Wij zijn verbaasd, maar het is niet zo dat we deze uitspraak niet hadden verwacht”, klinkt het in een korte mededeling van Sporting Lokeren aan onze redactie. “1A had een mooie bonus geweest, want we hadden ons eigenlijk al ingesteld op 1B. We bekijken het positief, want we willen op Daknam een mooi verhaal schrijven in 1B.”

Toch denken ze bij Lokeren aan een schadeclaim. “Op sportief vlak moeten we er ons sowieso bij neerleggen dat we niet in de hoogste klasse uitkomen. Een procedure bij een burgerlijke rechtbank is wel een optie, maar zoiets kan lang aanslepen en zal ons niet in 1A helpen. Een schadeclaim behoort wel tot de mogelijkheden. Bij onze voorzitter is de woede behoorlijk groot en hij hintte al in die richting. De eerste argumentatie van het BAS zou zijn dat de strafklacht te laat ingediend is. Als dat zo is, is het bondsreglement hopeloos achterhaald. Op die manier wordt het makkelijk de boel te belazeren en daar straffeloos mee weg te komen. Over een mogelijke schadeclaim gaan we ons de komende dagen beraden. Het is ook afwachten wat de andere benadeelde clubs gaan doen. Ik vrees dat het laatste juridische woord hier nog niet over gezegd is.”

“Bij veel clubs zullen ze zich nu in de haren krabben, bij andere lopen ze met een grote glimlach rond. Dat KV Mechelen in eerste blijft, is voor ons wel een verrassing. Het is raar dat het BAS de bondsprocureur terugfluit.”

Lokeren schrijft ook UEFA aan

Sporting Lokeren gaf later op de dag zijn advocaat Walter Van Steenbrugge het mandaat om de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in gebreke te stellen. Dat bevestigde meester Van Steenbrugge woensdag aan persagentschap Belga. De Waaslanders leggen ook klacht neer bij de UEFA.

“Dit is een enorme kaakslag voor het voetbal. Dit is enorm beschamend, want de stukken van het federaal parket bewezen duidelijk dat er matchfixing heeft plaatsgevonden”, reageert meester Van Steenbrugge. “Artikel B1711 wordt niet doelgericht geïnterpreteerd. Ik geef toe dat de bepaling niet zo duidelijk is, maar als je die samen met de reglementen over de verjaring en onze algemene rechtsbeginselen leest, kan je alleen maar logisch besluiten dat er ook een sanctie moet kunnen volgen wanneer matchfixing pas vijf jaar later wordt vastgesteld. Deze interpretatie is van de pot gerukt, omdat dat niet spoort met de gedachte van de regelgever.”

“De KBVB had duidelijker moeten zijn, dat is een feit. Nu zit de bond met een immens probleem, want hoe leg je dit uit aan de voetbalsupporters, de benadeelde clubs en de UEFA? De geloofwaardigheid van de sport is kapot en voor Lokeren zijn de economische gevolgen niet te overzien. De club zal dan ook een schadeclaim van de KBVB eisen voor de burgerlijke rechtbank. Wij moeten als faire club ondergaan dat we de plaats waarop we recht hadden niet krijgen”, verklaart de advocaat van de Waaslanders. Ook een burgerlijke procedure om zijn plaats in 1A te krijgen, sluit Lokeren niet uit.

“Ook de UEFA zal zich ongetwijfeld vragen stellen bij deze procedure. Ik heb hen alle getapte telefoongesprekken vertaald in het Engels en opgestuurd. Vanavond nog leg ik klacht neer bij de UEFA over deze beslissing. De nieuwe voorzitter heeft me daarvoor een mandaat gegeven”, aldus Van Steenbrugge. “Ik ga ook de voetbalbond in gebreke stellen. Want hoe gaat de KBVB dit remediëren? Dat men de bondsactie te laat heeft ingesteld, een gebrekkig bondsreglement in gebruik neemt en sjoemelende clubs laat betijen; daar is Lokeren het eerste slachtoffer van. De KBVB beschermt de clubs niet die het spel wel correct hebben gespeeld. Hoe gaat de KBVB mijn probleem oplossen?”