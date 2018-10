Lokeren bevestigt vertrouwen in Peter Maes, die werd vrijgelaten onder voorwaarden maar in verdenking is gesteld - ook voorzitter Lambrecht werd ondervraagd Redactie

23 oktober 2018

12u59 4 Belgisch Voetbal Peter Maes, de trainer van KSC Lokeren, is door de onderzoeksrechter in Tongeren vrijgelaten onder voorwaarden. Maes wordt wel nog in verdenking gesteld van witwaspraktijken en lidmaatschap van een criminele organisatie. Intussen bereikte ons ook het nieuws dat Lokeren-voorzitter Roger Lambrecht gisteren rond 11 uur is ondervraagd. Nadien werd hij opnieuw vrijgelaten.

Peter Maes moet zich verder ter beschikking houden van het gerecht en de politie wanneer dat nodig zou zijn. Hij mag niet met de pers spreken. Hij kan aanblijven als trainer van KSC Lokeren. Dat heeft zijn Lommelse advocaat Dirk Vanden Boer gezegd bij het verlaten van het gerechtsgebouw in Tongeren. Peter Maes wordt beschuldigd van fiscale fraude en witwaspraktijken en gaat nu naar huis om wat te bekomen en om daarna zijn werk te hervatten.

Maes blijft dus wel trainer van de Waaslanders. Morgen krijgen spelers en staf een dag vrijaf, donderdag wordt Maes gewoon weer op training verwacht. Vanochtend leidde assistent Arnar Vidarsson de training.

Roger Lambrecht: “Ik ben ook ondervraagd”

Niet alleen Peter Maes, ook Roger Lambrecht moest gisteren in Hasselt voor de onderzoeksrechter verschijnen. De voorzitter van Sporting Lokeren werd na de ondervraging meteen vrijgelaten.

“Waarover de ondervraging ging? Dejan Veljkovic”, vertelde Lambrecht ons. “Alle vragen gingen over hem. Ik ben vrijgesproken tot hiertoe, ja. Of ik ooit verwacht had dat Veljkovic niet pluis was? Nu vraag je me veel. Achteraf is het altijd makkelijk praten.”