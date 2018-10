LIVESTREAM. 22 personen die aangehouden werden ook voorgeleid voor de onderzoeksrechter, meldt parket. Onder meer voor €8 miljoen aan verpakkingen van luxehorloges in beslag genomen Redactie

11 oktober 2018

15u30

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 111 Belgisch Voetbal Het onderzoek naar fraude en matchfixing in het Belgisch voetbal wordt voortgezet. Vandaag worden spilfiguren en makelaars Mogi Bayat en Dejan Veljkovic aan de tand gevoeld, net als onder anderen scheidsrechter Bart Vertenten. Club Brugge-trainer Ivan Leko verschijnt dan weer voor de onderzoeksrechter in Tongeren. Alle ontwikkelingen in het dossier kunt u volgen via deze liveblog.

Het nieuws in een notendop:

• Autohandelaar uit Aalst bevestigt dat Dejan Veljkovic samen met ref Delferière auto is komen kopen bij hem. Ook Philippe Clement kwam volgens man samen met Veljkovic langs in garage, maar trainer van Genk ontkent

• Ivan Leko (trainer Club Brugge) bracht nacht door in de cel en verschijnt voor onderzoeksrechter in Tongeren

• Parket komt om 15u met meer informatie

• Er worden vandaag geen nieuwe mensen opgepakt

• Dirk Huyck (voorzitter Waasland-Beveren), gisteren nog opgepakt, weer vrijgelaten

• Waasland-Beveren-doelman Davy Roef ondervraagd als getuige

Volg hieronder live de persconferentie van het federaal parket: