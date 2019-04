LIVE. Verrassend: licentie voor Moeskroen. Ook Club Brugge, Anderlecht en Standard krijgen groen licht NVK

10 april 2019

15u52 0 Belgisch voetbal De licentiecommissie deelt vandaag de licenties uit. Het is vooral uitkijken hoe het afloopt met de tien clubs die zich vorige week nog moesten verantwoorden op de bond. Hun namen: Anderlecht, Standard, Club Brugge, KV Oostende, Moeskroen, OHL, Union, Roeselare, Tubeke en KV Mechelen.

Moeskroen haalt ook z'n licentie

Anderlecht, Club Brugge, Standard en STVV hadden hun licentie al binnen. Ook Moeskroen mag opgelucht ademhalen. De Henegouwers blijven dus ook volgend jaar deel uitmaken van de profploegen in België. Een enigszins verrassende uitspraak. Het parket heeft voorlopige bewindvoerders aangesteld bij de club uit Henegouwen. Het onderzoekt of Moeskroen gefinancierd wordt door illegale geldconstructies uit belastingsparadijzen. Maar dat op zich volstaat niet voor de licentiecommissie om de licentie in te trekken.

Anderlecht heeft licentie

Ook Anderlecht heeft zijn licentie beet. De commissie had vragen bij de kapitaalsinjectie van 35 miljoen euro, maar ook bij de slagkracht van paars-wit als het Europees voetbal zou mislopen. Die vragen zijn blijkbaar weggezet.

Club Brugge is geslaagd

Eén document. Daarover ging het afgelopen week bij de passage van Club Brugge bij de licentiecommissie. De uitleg van Hannes D’Hoop - legal officer bij blauw-zwart - volstond blijkbaar. Club krijgt zijn licentie.

STVV krijgt groen licht

Geen verrassing op Stayen. Sint-Truiden krijgt op alle vlakke groen licht. De toekomst van STVV in 1A is voor één jaar verzekerd. De Kanaries krijgen ook een Europese licentie. Play-off 2 is dus mogelijk niet voor niets.

Ook witte rook bij Standard

Veel uitleg wilde Standard vorige week niet geven bij de licentiecommissie. “Vriendelijk, maar neen bedankt", zei directeur Alexandre Grosjean toen. Maar de Rouches maakten zich nooit zorgen om de zegen van de licentiecommissie. Vanmiddag kregen ze het bericht dat de licentie voor volgend jaar binnen is.