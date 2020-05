LIVE. Sportieve daler moét volgens voorstel sowieso zakken, OH Leuven niet tevreden: volg hier alle updates over de Algemene Vergadering

Belgisch voetbal

D-day voor het Belgische profvoetbal. Vandaag om 16u zit de Algemene Vergadering - alle 23 profclubs - samen via een ‘conference call’ om te beslissen over de afhandeling van het seizoen 2019-2020 en het format van volgend seizoen. Wordt Club Brugge uitgeroepen tot kampioen? En wie degradeert of promoveert? Op dit moment ligt dit voorstel op tafel. Volg alle ontwikkelingen hier LIVE.