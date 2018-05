LIVE PO2: Fraaie goals à volonté op de Freethiel, waar KVK met 1-2 leidt - Moeskroen op weg naar monsterscore tegen OHL

Redactie

18 mei 2018

21u30

1

Waasland-Beveren WBE WBE 1 66' 2 KVK KVK Kortrijk WBE 25.00 6.25 1.15 KVK Wed nu